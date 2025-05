David di Donatello 2025, Luisa Ranieri sfida Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Valeria Bruni Tedeschi e Insolia

Questa sera, mercoledì 7 maggio, scopriremo chi si aggiudicherà il premio di miglior attrice non protagonista ai David di Donatello 2025. In gara ci sono diverse eccellenze del panorama cinematografico italiano, come l’affascinante Luisa Ranieri, l’esuberante Geppi Cucciari e, ancora, Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca.

Chi è vincitore miglior attore non protagonista, David di Donatello 2025/ Da Pierfrancesco Favino a Di Leva

Quest’ultima ha recitato ne L’Arte della Gioia, proprio come la sua collega Tedeschi. Tecla Insolia ha invece preso parte al cast di Familia, mentre Geppi Cucciari è stata nel cast di Diamanti e, infine, Luisa Ranieri nel discusso film di Sorrentino, Parthenope. Proprio quest’ultima è una delle osservate speciali in questi David di Donatello 2025, come del resto Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Chi si aggiudicherà il premio di miglior attrice non protagonista?

Chi è vincitore miglior attore protagonista, David di Donatello 2025/ Elio Germano in trionfo?

David di Donatello 2025, chi è la miglior attrice non protagonista di quest’edizione? Cresce l’attesa

Per Luisa Ranieri, indubbiamente, vincere il premio di miglior attrice non protagonista ai David di Donatello 2025 sarebbe un riconoscimento grandioso. Proprio lei che, in tempi non sospetti, ha detto di preferire un ‘brava’ ad un ‘bella’. “So di essere bella, ma non ne ho alcun merito. Nella vita ho sempre voluto che mi dicessero: ‘brava’”, ha raccontato in una interessantissima intervista a Repubblica di qualche tempo fa.

“Quando era ragazzina mia madre non mi ha mai detto quant’ si’ bell’. Mi ha sempre detto: costruisci la tua indipendenza economica perché lì sta la libertà”, il ricordo dell’attrice. Adesso l’occasione di portarsi a casa un titolo importante, ma anche una bella lotta con le sue colleghe, altrettanto meritevoli: da Jasmine Trinca a Geppi Cucciari, passando per Tedeschi e Tecla. Chi trionferà? Per scoprirlo non resta che sintonizzarci su Raiuno, a partire dalle 21.40, con la cerimonia e la premiazione.

Chi è vincitore miglior regia, David di Donatello 2025/ Da Andrea Segre a Paolo Sorrentino e Golino