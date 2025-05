David di Donatello 2025, si infiamma la lotta per la miglior attrice protagonista: da Ronchi a Scrinzi e Della Porta…

Manca ormai poco alla proclamazione del vincitore miglior attrice protagonista ai David di Donatello 2025? Quale attrice si porterà a casa il tanto desiderato titolo? A contendersi questo riconoscimento illustre sono le nostre eccellenze italiane che quest’anno hanno attirato l’attenzione con interpretazioni intense e sicuramente degne di nota. Allora troviamo a lottare per la conquista del premio cinque attrici tostissime, tutte potenziali vincitrici.

Da Barbara Ronchi – che ha regalato al pubblico una grande performance attoriale in Familia – a Martina Scrinzi (protagonista del film Vermiglio) passando per Romana Maggiora Vergano (attrice protagoniste nel film Il tempo che ci vuole), Tecla Insolia (interprete in L’arte della gioia) e Celeste Della Porta (protagonista in Parthenope).

David di Donatello 2025, Barbara Ronchi in lizza per il premio miglior attrice protagonista

Dunque chi si sarà il vincitore del titolo di miglior attrice protagonista? I David di Donatello 2025 entra finalmente nel vivo e tra le candidate alla vittoria c’è la quarantatreenne Barbara Ronchi, che negli ultimi anni è sempre stato in cima alle preferenze. Nel 2023 riporta a casa un riconoscimento importante grazie all’interpretazione in Settembre, poi la ‘delusione’ nel 2024, con la Cortellese che le soffiò la vittoria.

“Ma non ero deluso, al contrario, ero felicissima, speravo che vincesse lei”, ha confidato sportivamente Barbara Ronchi a Vanity Fair. “Noi attori possiamo votare e io ho votato per Paola, non per me. È stata straordinaria, come attrice e come regista; e il suo film, C’è ancora domani, segna un prima e un dopo”, aveva detto ancora l’attrice. Questa sera, però, spera di tornare ad esultare come due anni fa. Sarà lei o qualche altra sua collega a godersi il premio di miglior attrice protagonista?

