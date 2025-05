‘Vermiglio’ di Maura Delpero miglior film ai David di Donatello 2025

Era il verdetto più atteso, si concludono i David di Donatello 2025 con la rassegna delle 5 pellicole candidate all’ambita statuetta, tutti accolti da fragorosi applausi. E’ ancora Maura Delpero ad alzarsi in piedi, a piangere e sorridere allo stesso tempo: dopo il premio alla regia, è ‘Vermiglio’ il miglior film ai David di Donatello 2025. “Un premio dedicato al nostro mestiere”, parole che mettono in evidenza anche l’aspetto dell’unione che in tempi così difficili, sottolinea il produttore del film, è un tema che non può essere dato per scontato. Il cinema può unire in un clima di ostilità generale ed è questo forse il segreto che si cela dietro il trionfo non solo di ‘Vermiglio’ ma della bellezza in generale delle pellicole che hanno composto la cinquina finale. (agg. Valerio Beck)

Questa sera, mercoledì 7 maggio, scopriremo chi è il vincitore del miglior film ai David di Donatello 2025. Cresce la curiosità, con un occhio ai pronostici e alle sensazioni del pubblico. Chissà che non ci siano sorprese tra le quindici candidature che si affacciano verso il traguardo. E allora tra i favoriti va menzionato senza alcun dubbio il film “Berlinguer – La grande ambizione”, che conquista anche i betting analyst a poche ore della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025.

La pellicola diretta da Andrea Segre, secondo quanto riferisce Agipronews, è il principale candidato alla vittoria e anche le quote degli scommettitori, infatti, sorridono al film di Segre. Attenzione però alle altre candidature, che non vanno affatto sottovalutate.

David di Donatello 2025, Paolo Sorrentino insidia Andrea Segre con Parthenope per la categoria miglior film?

Dunque, chi è il vincitore miglior film ai David di Donatello 2025? Nella puntata speciale condotta da Elena Sofia Ricci su Raiuno, insieme a Mika, scopriremo tutti i verdetti. Dicevamo che Berlinguer – La grande ambizione è considerato il film favorito ma ce ne sono altri attesissimi, che potrebbero scombussolare le carte in tavola.

Allora come non considerare “Parthenope” di Paolo Sorrentino, che sfida Segre per la vittoria del miglior film. Ci sono poi anche Vermiglio, Il tempo che ci vuole e L’arte della gioia. Insomma, tante pellicole in ballo e tanta carne al fuoco in attesa di un evento a cui, come sempre, prendono parte attrici, attori, registi e tutte le maestranze che rendono il cinema italiano un’eccellenza culturale e artistica di prestigio nel mondo. Dunque, appuntamento fissato su Raiuno, in prima serata, a partire dalle 21.40.