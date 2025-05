Segre, Comenicini, Golino, Sorrentino e Delpero si contendono la miglior regia ai David di Donatello 2025

Questa sera, mercoledì 7 maggio, va in onda su Raiuno la cerimonia dei David di Donatello 2025 e cresce l’attesa di scoprire il vincitore miglior regia. Tra i candidati alla vittoria ci sono registi che rappresentano l’eccellenza cinematografica italiana, come Andrea Segre, Francesca Comencini, Valeria Golino, Paolo Sorrentino e Maura Delpero. Il primo ha diretto il film ‘Berlinguer – La grande ambizione’, mentre la seconda e la terza hanno curato la regia rispettivamente de ‘Il tempo che ci vuole’ e ‘L’arte della gioia’. E poi, ancora, Parthenope e Vermiglio, sotto la direzione di Sorrentino e Delpero appunto.

Chi sarà il vincitore della miglior regia? Difficile azzardare pronostici, di sicuro sarà a poche ore dalla cerimonia si profila un bel testa a testa per la vittoria finale. Sbirciando in rete, tra i fan dei vari registi, spicca ovviamente il nome di Paolo Sorrentino, ma non è detto che alla fine sia lui a trionfare.

David di Donatello 2025, a chi va la miglior regia?

A proposito del regista di Parthenopoe, la conduttrice dei David di Donatello 2025, Elena Sofia Ricci, ha espresso in una intervista di qualche tempo fa tutta la sua ammirazione per il regista Sorrentino. Per collaborare con lui, infatti, l’attrice superò i propri limiti mentali, avendo accettato di girare delle scene di nudo.

“Io sono vergognosa, pudica e Paolo mi diede la scena di un nudo integrale, assicurandomi che sul set ci sarebbero state due, tre persone. Invece erano cento, davanti a una vetrata. Un macchinista mi fece coraggio, daje Elena, sei sempre bella come il sole. È stato un atto d’amore per il cinema di Sorrentino”, il curioso aneddoto rivelato dalla Ricci a proposito di Loro, film uscito nell’ormai lontano 2018. Questa sera, però, sarà tutta un’altra storia. Chi sarà il vincitore miglior regia?

