CHI È VINNY? DALLA FORTUNATA COLLABORAZIONE CON A-CLARK A…

Chi è Vinny, il deejay che questa sera si esibirà in coppia con Iva Zanicchi nella cornice dell’edizione 2025 del Tim Summer Hits su Rai 1, la kermesse musicale oramai diventata un appuntamento fisso della bella stagione e che, di fatto, dà idealmente il ‘la’ alla stagione dei concerti dal vivo? Come sappiamo, dall’incontro tra questo artista ancora non molto noto al grande pubblico, A-Clark e appunto la Zanicchi era nato il brano “Dolce far niente”, destinato, come tanti altri tormentoni estivi a entrare nell’heavy rotation radiofonica (e non solo) delle prossime settimane. E, nell’attesa di vedere la loro esibizione sul palcoscenico dello show condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, qui scopriamo chi è Vinny e diamo conto pure ella sua vita privata e delle voci di gossip.

Per raccontare chi è Vinny e qualcosa della sua carriera, possiamo partire innanzitutto dalla biografia del produttore musicale siciliano: il diretto interessato, infatti, è originario di Palermo e solo negli ultimi anni Vincenzo Lo Nardo (questo il suo nome di battesimo) si è fatto strada nel mondo della musica italiana, soprattutto attraverso alcuni remix in stile house di diversi classici della canzone italiana. Sovente, il suo moniker lo si ritrova in coppia con A-Clark, al secolo Alessandro Caruso, con cui da tempo ha dato vita a una collaborazione particolarmente riuscita: per quanto riguarda Vinny, il dj, dopo aver lavorato nei club del capoluogo siciliano, è salito agli onori delle scene nazionali circa due anni fa…

IVA ZANICCHI SU VINNY: “ECCO IL NOSTRO ‘DOLCE FAR NIENTE’ PER LA…”

Infatti, nello scoprire chi è Vinny, e prima di accennare sotto al featuring con la Zanicchi, va ricordato che nel 2023 il disc jockey e produttore palermitano aveva pubblicato il singolo “Tres Cosas”: da lì era cominciata la sua ascesa, grazie anche al duo Vinny & A-Clark e a una serie di remix che sono diventati anche materiale adatto per i video di TikTok, spopolando sulla nota piattaforma di video social. E poi, in questo 2025, ecco l’incontro con Iva Zanicchi, l’avvicinarsi di due mondi chiaramente molto diversi per una collaborazione a cui, tuttavia, negli ultimi tempi la scena musicale pop danzereccia ci ha abituati. Infatti, se poco si sa sulla vita privata di Vinny e se al momento ha una fidanzata, qualche parola la possiamo spendere su “Dolce far niente”.

È questo il titolo del singolo lanciato ai primi di maggio dal dj assieme ad A-Clark e Iva Zanicchi e che ci consente di raccontare qualcos’altro su chi è Vinny: “Appena ho ascoltato il brano di A-Clark & VINNY non ho avuto dubbi, mi è piaciuto subito tantissimo” aveva rivelato qualche tempo fa la cantautrice e personaggio televisivo, spiegando anche i motivi per cui aveva deciso alla fine di collaborare con loro a “Dolce far niente”. L’85enne originaria di Ligonchio aveva infatti detto che questa canzone ha subito rappresentato per lei una sorta di nuova sfida, “una piccola rivoluzione rispetto al mio passato musicale”, raccontando qualcosa di un testo che parla di una storia d’amore tipicamente vacanziera. “Mi immagino questo brano risuonare d’estate, in riva al mare, tra i ragazzi in spiaggia. Il testo mi ha colpita profondamente, soprattutto il verso sul ‘dolce far niente’, perché amo abbandonarmi all’ozio e ai ricordi davanti a un tramonto”.