Viola Valentino, chi è e carriera della cantante: il successo con Comprami

Viola Valentino è parte della storia della musica italiana e ha arricchito il suo repertorio artistico con brani di grande successo. Nata nel 1949 a Canzo, in provincia di Como, ha un passato da fotomodella oltre ad essere la cantante che tutti quanti conosciamo; la grande ventata di popolarità è esplosa nel 1979, anno in cui viene pubblicato il suo singolo di maggior successo, Comprami. Seguono altri brani come Sei una bomba del 1980, sino alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con Romantici nel 1982.

Il 1982 vede anche il suo debutto come attrice cinematografica, nel film Delitto sull’autostrada di Bruno Corbucci che la vede recitare al fianco di Tomas Milian: per l’occasione prende parte anche alla colonna sonora della pellicola con il singolo di grande successo Sola. Nel 1983 torna poi a Sanremo con la canzone Arriva arriva, l’anno successivo lancia invece il singolo Verso Sud a Un disco per l’estate; negli ultimi anni è diventata anche frequente volto televisivo attraverso la partecipazione a diversi programmi, come I migliori anni di Carlo Conti nel 2016.

Viola Valentino, l’ex marito Riccardo Fogli e il matrimonio con Francesco Mango

Viola Valentino, oltre alla carriera, ha anche spesso fatto parlare di sé per la sua vita privata. Nel 1971 è finita sotto i riflettori della cronaca rosa per il matrimonio con Riccardo Fogli, ma soprattutto per la successiva crisi segnata dalla relazione extraconiugale del musicista con Patty Pravo. Fu un evento che suscitò notevole clamore mediatico, cui fece seguito una riappacificazione nella coppia sino al loro definitivo divorzio nel 1993. Tale episodio ha strascichi ancora oggi, attraverso un recente botta e risposta in cui Viola Valentino ha replicato ad alcune dichiarazioni dell’ex marito.

“È lui che rinnega i 23 anni di matrimonio“, ha sbottato la cantante in riferimento a Riccardo Fogli, in un’intervista a La volta buona dello scorso mese. “Se il suo racconto corrisponde a ciò che è successo tra noi? È un ‘ni’… Mi sono pentita di averlo perdonato, a me piace la fedeltà perché io lo sono, odio chi mi tradisce”. Oggi, invece la cantante è felicemente sposata con il marito Francesco Mango, classe 1983, promoter e con un passato nella moda: la coppia si è conosciuta nel 2014 e nel 2022 ha celebrato il matrimonio dopo diversi anni di fidanzamento.