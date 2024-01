Chi è Virginia Degni, perché non è stata la scelta di Cristian Forti a Uomini e Donne/ “Nel bene o nel male…”

Chi è Virginia Degni, la corteggiatrice non scelta da Cristian Forti a Uomini e Donne

Cristian Forti ha concluso il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo Valentina Pesaresi e preferendola a Virginia Degni. Per il tronista non è stato facile fare la scelta avendo provato un forte interesse sia per Valentina che per Virginia. Ad influire sulla scelta di Cristian è stata sicuramente l’ultima fuga di Virginia e la decisione di non tornare nuovamente in studio. Tra Virginia e Cristian ci sono state diverse discussione, ma l’ultima arrivata dopo le scuse della corteggiatrici e la volontà di ricominciare, hanno portato Virginia a non tornare in trasmissione.

La Degni, infatti, dopo aver lasciato nuovamente lo studio non si è più presentata in trasmissione. Cristian, deluso, in puntata ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di andare a riprenderla aggiungendo che, qualora non fosse più tornata, sarebbe giunto ad una conclusione ed è ciò che è accaduto con la scelta di Valentina.

Le parole di Virginia Degni prima della scelta a Uomini e Donne

Virginia Degni, ventenne che studia logopedia a Roma, ha un carattere forte e deciso che ha provato spesso scontri con Cristian. Nell’ultima intervista rilasciata sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, parlando del suo rapporto con Cristian Forti, ha detto: “Come sulle montagne russe. In alcuni momenti sono scoraggiata perché discutendo perdiamo del tempo prezioso per conoscerci. Dall’altra parte penso però che se discutiamo entrambi abbiamo un interesse ad andare avanti. Nel bene o nel male lui sta conoscendo una parte di me, che sia la peggiore o la migliore. Nella vita quotidiana funziona così, ci sono anche le discussioni”.

“Quando ti lascia entrare nel suo mondo, Cristian è davvero dolce e sensibile. E poi è tanto premuroso. Cosa non mi convince? A volte parla di getto e non dà valore a quello che dice. Noi siamo molto simili e in una relazione è importante. Penso che un ragazzo sia fortunato se mi incontra perché in amore do molto. Io credo che Cristian abbia bisogno di una persona che gli tenga testa, che lo faccia ragionare”, aveva aggiunto prima della decisione di non tornare in trasmissione.











