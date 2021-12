Chi è Vittoria, con la canzone ‘California’ a Sanremo Giovani 2021/ La musica per lasciare segno

Vittoria, con ‘California’ punta ad affermarsi a Sanremo Giovani 2021

Vittoria sarà protagonista di Sanremo Giovani 2021 con la canzone California, pronta a giocarsi le sue carte per provare a lasciare il segno. Quando le è stato chiesto il significato della sua canzone più famosa e di successo, lei ha subito dato una spiegazione. La ragazza ha affermato di averla composta durante il periodo in cui siamo stati tutti chiusi in casa, quando non si poteva godere in pieno la musica ed è stato un momento ricco di depressione. Si tratta di un brano autobiografico, che parla del suo rapporto con la musica e l’arte, che riguardano la sua vita sin da quando era piccola; lei dipingeva e disegnava.

Per lei la musica è il modo migliore per lasciare un segno, vorrebbe arrivare più in profondità, ancora è solo l’inizio, ma ha tutto il tempo. Nella canzone parla del rapporto tra alti e bassi, infatti da una parte c’è California, ovvero la sua parte del carattere più sciolta ed esuberante e dall’altra il lato più elegante, ovvero Gautier. Lei si associa maggiormente a California, ma l’altro lato più importante, in quanto è la parte maggiormente nascosta, che fa arrivare solamente alle persone tutto quello che vuole trasmettere. La ragazza è contenta di averla scelta, consapevole che probabilmente non è una canzone adatta al Festival. Spera che questo pezzo arrivi a più gente possibile. Da piccola era molto talentuosa, specialmente nel disegno, nella scrittura e nelle arti figurative. Non si sanno molte cose sulla vita privata della ragazza, ma sicuramente nel corso delle puntate scopriremo qualcosa in più, ovvero dal 15 dicembre.

Vittoria, la sua passione per l’arte

Vittoria è nata in Toscana, in Lunigiana e ha diciotto anni e frequenta il quinto superiore dell’artistico. Fin da quando era bambina ama l’arte, aveva tanta voglia di esprimere se stessa attraverso le arti figurative e il disegno, poi con la musica e il canto. Una sua giornata tipo era quella d’impugnare una matita e una chitarra. Lei s’ispira a tanti generi musicali, ovvero: R&B, Punk e Hip-Hop. Sin da quando era più piccola partecipa a manifestazioni di canto, le quali l’hanno fatta molto crescere artisticamente, fino ad arrivare a vincere la categoria New Voice, realizzando una canzone direttamente all’interno dello studio di registrazione. La ragazza compone e scrive i suoi pezzi insieme un uomo di nome Mirko Mangano.

Ha vissuto fin da piccola per la musica, ma amava anche l’arte e gli strumenti musicali, infatti ha iniziato presto a suonare la chitarra. Durante gli anni di scuola ha scoperto diversi stili musicali, come l’R&B, l’hip hop e il punk, infatti il suo stile è vario. Nel 2019 ha vinto le Nuove Voci e ottiene il suo primo contratto discografico con la casa Rusty Records. Da questo momento ha iniziato a comporre e a scrivere le sue canzoni e grazie a una di queste è riuscita a vincere l’Area Sanremo. La canzone in questione è proprio California, la stessa che porterà nella finale della versione dedicata ai giovani.

