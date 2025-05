Mirko Frezza è uno dei grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2025. La nuova edizione del reality di Canale 5 è iniziata da poche settimane, che sono tuttavia bastate all’attore per imporsi nelle dinamiche di gioco e anche di convivenza forzata. Ma se molto si è esposto nel reality e nel rapporto con gli altri concorrenti, poco al momento ha parlato dei suoi affetti più importanti: sua moglie Vittoria e i suoi figli.

Non tutti sanno che Mirko Frezza è papà di tre ragazzi, ormai non più piccoli: la prima figlia ha infatti 21 anni, la seconda ne ha sedici e l’ultimo figlio ne ha compiuti 10. Tre ragazzi che sono cresciuti nell’amore dei genitori ma non senza difficoltà, come Frezza ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa a Ciao Maschio. “Mia moglie al terzo figlio si era stufata e mi ha detto ‘O cambi o non portiamo avanti questa gravidanza’, – ha rivelato l’attore, che ha perciò deciso di dare una svolta alla sua vita – allora sono cambiato. Lei è stata molto paziente”.

Vittoria, la moglie di Mirko Frezza e la richiesta fatta dopo gli anni di carcere

Mirko Frezza non ha fatto mistero del fatto di essere stato anche in carcere per circa otto anni, ed è dopo questo periodo che ha conosciuto Vittoria e se n’è perdutamente innamorato. Ed è proprio per amore suo che ha intrapreso la retta via, iniziando a lavorare nel mondo dello spettacolo e facendosi conoscere come attore. Ma l’occasione di arrivare al grande pubblico arriva proprio con l’Isola dei Famosi 2025: Mirko ha effettivamente tutte le carte in tavola per arrivare fino alla fine di questo complicato percorso, magari anche grazie all’aiuto della sua amata famiglia.