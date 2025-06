Mirko Frezza e l'amore con Vittoria prima dell'Isola dei famosi: "Sono dovuto cambiare, è una donna con molta pazienza"

Mirko Frezza, chi è la moglie del concorrente de L’Isola dei famosi

Tra i naufraghi che troviamo impegnati all’Isola dei famosi in queste settimane abbiamo anche Mirko Frezza, noto attore che in diverse occasioni ha colto l’occasione per parlare della sua vita privata. Sappiamo che Mirko è legato sentimentalmente a Vittoria, divenuta sua moglie e con la quale ha messo su famiglia con il tempo. Come in ogni matrimonio che si rispetti, però, tra loro non sono mancate le difficoltà, come raccontato da Mirko Frezza in una vecchia intervista concessa a Ciao Maschio:

Delitto Garlasco, Lovati:"Non capisco perché conservare la spazzatura per 18 anni"/ "Forse è stata manomessa"

“Mia moglie al terzo figlio si era stufata e mi ha detto ‘O cambi o non portiamo avanti questa gravidanza’. Allora sono cambiato” ha raccontato a riguardo ammettendo di aver fatto un grande salto in avanti per il bene della sua famiglia e soffermandosi anche sulla pazienza messa in mostra dalla donna della sua vita. Una storia speciale, con Mirko Frezza che si ritiene un uomo fortunato sotto quel punto di vista.

Roberta, chi è l'amica di Cristina Plevani/ "L'ex moglie di un mio ex fidanzato, oggi siamo inseparabili"

Mirko Frezza e l’amore con Vittoria: la coppia ha tre figli

La storia d’amore tra Mirko Frezza e Vittoria ha portato alla nascita di tre meravigliosi figli, immagine di copertina della coppia che anche grazie a loro è riuscita ad oltrepassare i momenti bui nel corso degli anni.

Una vita che non è stata per niente semplice quella dell’attuale naufrago dell’Isola dei famosi, che ha portato Mirko Frezza a vivere anche dieci complicati anni di reclusione, con il collega e amico Alessandro Borghi che si è rivelato una figura fondamentale per ridare fiato e ossigeno alla sua esistenza. E così anche grazie al cinema è nata una seconda esistenza di Mirko Frezza, riuscito a ripartire dal punto di vista sentimentale.

Edoardo, chi era padre di Cristina Plevani e com'è morto/ Dalla sparatoria al carcere: una storia drammatica