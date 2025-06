Vittoria, chi è la moglie di Mirko Frezza dalla quale il concorrente dell'Isola dei Famosi 2025 ha avuto 3 figli: la loro storia d'amore

Vittoria, chi è la moglie di Mirko Frezza: genitori di 3 figli

C’è anche Mirko Frezza tra i protagonisti de L’Isola dei Famosi 2025, che torna in onda su Canale 5 questa sera, lunedì 16 giugno 2025, con una nuovissima puntata. L’attore si sta facendo conoscere al grande pubblico in queste settimane di reality, confidando anche rivelazioni intime e personali legate alla sua vita e alla sua famiglia, composta dalla moglie Vittoria e dai loro 3 figli. Il concorrente è legatissimo alla donna della sua vita, colei che rappresenta un punto di riferimento e che ha conosciuto in seguito all’esperienza del carcere.

Vittoria è una donna non appartenente al mondo della televisione e dello spettacolo ed è stata fondamentale per la rinascita di Mirko Frezza, dopo gli anni vissuti dietro le sbarre. Grazie a lei, infatti, ha trovato la forza per rinascere e risollevarsi dopo il periodo buio e, al suo fianco, ha anche costruito una bellissima famiglia: dalla loro storia d’amore sono nati 3 figli, la primogenita ha 21 anni, il secondogenito 16 e il terzo e ultimo figlio 10.

Mirko Frezza e la moglie Vittoria: “Sono cambiato, lei è stata molto paziente“

Mirko Frezza e la moglie Vittoria sono sentimentalmente legati da tantissimi anni e la loro storia d’amore li ha portati a diventare per 3 volte genitori. Grazie a lei, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 ha saputo migliorarsi e mettere in atto una serie di cambiamenti per il benessere della loro relazione. “Mia moglie al terzo figlio si era stufata e mi ha detto ‘O cambi o non portiamo avanti questa gravidanza’. Allora sono cambiato. Lei è stata molto paziente”, aveva confidato l’attore in un’intervista rilasciata a Ciao Maschio.

Il cambiamento si è rivelato così fondamentale per superare la crisi e per recuperare il filo del loro rapporto. Oggi la coppia è innamoratissima e Vittoria fa il tifo per lui dall’Italia: potrebbe esserci una sorpresa in arrivo?