Vittoria Puccini, chi è e carriera dell’attrice ospite stasera a Sanremo 2025

Ci sarà anche Vittoria Puccini questa sera sul palco del Teatro Ariston, ospite in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Un invito prestigioso su uno dei palchi più importanti d’Italia, che negli anni ha accolto non solo cantanti ma anche celebrità dello spettacolo, del cinema e della televisione, proprio come lei. Una lunghissima carriera da attrice, talento versatile sul set, Vittoria Puccini è nata a Firenze nel 1981 e ha debuttato sul grande schermo nel 2000, recitando un ruolo in Tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini.

Tra le esperienze al cinema troviamo la partecipazione al film Paz! di Renato De Maria del 2002, mentre nel 2005 viene diretta da Pupi Avati in Ma quando arrivano le ragazze?. Una lunga attività sul set che la vede nel 2009 recitare in Baciami ancora di Gabriele Muccino, sequel di L’ultimo bacio, mentre nel 2016 è diretta da Fabio De Luigi nella commedia Tiramisù.

Vittoria Puccini, il grande successo in Elisa di Rivombrosa e le fiction tv

Vittoria Puccini in carriera ha anche stretto un lungo sodalizio artistico con Paolo Genovese; è stata da lui diretta per la prima volta nel 2014 in Tutta colpa di Freud, hanno poi fatto seguito The Place e Il primo giorno della mia vita, sino al nuovo lavoro FolleMente prossimamente in uscita nelle sale. Ma l’attrice è diventata anche un volto simbolo delle fiction televisive; indimenticabile è soprattutto il ruolo della protagonista in Elisa di Rivombrosa, ricoperto dal 2003 al 2005 e che l’ha di fatto consacrata.

Negli ultimi anni ha intensificato la sua attività sul set, recitando in fiction come Anna Karenina, Mentre ero via, Il processo e Non mi lasciare. Questa sera torna invece al Festival di Sanremo come ospite della serata del mercoledì; in passato ebbe già l’occasione di calcare il prestigioso palco dell’Ariston, quando fu invitata nel corso dell’edizione del 2015 anche in quel caso come ospite.