Dal cinema al calcio, con una lunga parentesi alla guida della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori non si è di certo annoiato nel corso della sua vita imprenditoriale e professionale. E quella privata non è stata da meno avendo vissuto diversi amori, tra cui quello con Maria Grazia Buccella e l’ex attrice Rita Rusic, ovvero la madre dei figli Mario e Vittoria Cecchi Gori. Al fianco di Vittorio, Rita ha potuto imparare il mestiere di produttrice cinematografica e oggi non a caso ha intrapreso lo stesso percorso.

Vittorio Cecchi Gori: “Avrei dovuto fare di più per i miei figli”/ “Maria Grazia Buccella? Un grande amore…”

Ma è Vittorio Cecchi Gori ad essersi tolto le soddisfazioni più grandi a livello cinematografico, grazie alle sue intuizioni che sono valse la bellezza tre Oscar, con tre pellicole indimenticabili come Mediterraneo, Il Postino e La Vita è bella. Per quanto concerne le questioni di cuore, dopo la separazione dalla madre dei suoi figli, Vittorio ha vissuto una storia d’amore con Valeria Marini, a cui è rimasto legato anche in seguito alla rottura.

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic perché si sono lasciati?/ "Tensioni fuori dall'ordinario"

Vittorio Cecchi Gori, il ringraziamento ai suoi figli dopo il periodo buio in rianimazione: “Salvo grazie a loro”

Un posto speciale nel cuore del noto imprenditore lo hanno indubbiamente i figli Vittoria e Mario, anche se hanno intrapreso percorsi completamente differenti da lui. La classe 1986 vive da tempo a Miami e non è risaputo di cosa si occupi, mentre Mario lavora nel settore finanziario. Un ruolo chiave lo hanno però giocato nel periodo della malattia del papà, che oggi ha recuperato la salute grazie anche al sostegno della sua famiglia.

In una intervista riportata dal Corriere della Sera, infatti, il noto produttore ha confidato di aver sentito tutto l’amore dei suoi figli nel periodo buio della rianimazione. “La famiglia mi ha salvato. Sono vivo grazie a mio figlio, mentre ero in rianimazione Mario non ha mai lasciato la stanza”, ha raccontato.

Vittorio Cecchi Gori, la malattia e il ricovero in terapia intensiva/ "Non stavo più in piedi e poi..."