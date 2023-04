Chi è Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ “Matrimonio? Stiamo bene così…”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: “Siamo una famiglia, ci amiamo…”

Antonella Clerici può essere agevolmente inserita tra i pionieri della televisione italiana a partire dagli anni 2000; con i suoi programmi ha raggiunto non solo il successo ma anche un affetto incondizionato dai telespettatori. Ogni suo progetto, dal prime time alla prima serata, riscuote sempre grande seguito e ciò è principalmente ascrivibile alle sue doti di intrattenitrice e conduttrice. La notorietà acquisita con merito negli anni ha acceso chiaramente i riflettori anche sulla sua vita privata e sentimentale; condizionata da grandi amori non senza storie tormentate.

Edoardo Tavassi attacca Nikita Pelizon/ "Certi comportamenti non mi tornano"

Dopo le vicissitudini relazionali con Eddy Martens – e presunti flirt successivi non proprio confermati – Antonella Clerici ha ormai da diversi anni ritrovato l’amore grazie a Vittorio Garrone. Stando ai retroscena riportati in rete, i due si sarebbero conosciuti grazie alla dietologa in comune. L’ufficialità del loro fidanzamento è arrivata invece nel 2016 ma per ora non sembra esserci spazio per il matrimonio; con un’intervista a Gente, Antonella Clerici spiegò: “Matrimonio con Vittorio Garrone? Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo…”.

MARCO BACINI, COMPAGNO DI FEDERICA PANICUCCI/ "Vedo il mio futuro solo con lui"

Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici: il noto imprenditore con un passato nello sport

Sul conto di Antonella Clerici è inutile dire che le informazioni si sprecano; dalla vita professionale a privata, essendo un personaggio pubblico, è difficile non reperire curiosità di diversa matrice. Nel caso del suo compagno, Vittorio Garrone, trovare nozioni consistenti è ben più difficile. Classe 1966, è un noto imprenditore in ambito petrolifero ma vive la sua vita e relazione con Antonella Clerici nel rispetto della privacy e lontano dalle telecamere.

Vista l’esposizione mediatica delle precedenti relazioni di Antonella Clerici, il nuovo compagno Vittorio Garrone – con lei dal 2016 – avrà chiaramente tutto l’interesse nel preservare la famiglia dalle ingerenze e speculazioni di gossip. In riferimento all’attività professionale del compagno della conduttrice – come riportato dal portale Sky TG24 – l’imprenditore pare abbia avuto un passato anche nell’ambito sportivo. Precisamente nel ruolo di presidente esecutivo di Sampdoria marketing and communication; tra l’altro, Vittorio Garrone pare sia tifosissimo proprio dei blucerchiati.

Claudio Amendola: "Francesca Neri? Il mio grande rimpianto"/ "Le vorrò sempre bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA