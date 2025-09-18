Chi è Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici? Imprenditore, i due stanno insieme dal 2015, quando un'amica in comune li ha presentati

Sono ormai dieci gli anni di amore tra Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici, e la splendida conduttrice e padrona di casa de La Prova del Cuoco. Il segreto lo ha svelato la presentatrice in una recente intervista con il Quotidiano Nazionale: “Non occupare posti e ruoli che non sono tuoi”. Questo vale nella relazione amorosa ma anche e soprattutto nel rapporto genitoriale. Antonella, infatti, dal 2009 è mamma di Maelle, mentre il compagno ha avuto in passato tre ragazzi ai quali sembra essere molto legato.

Ma chi è e cosa fa nella vita Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici? Classe 1966, Vittorio Garrone discende da una delle famiglie industriali più importanti dell’Italia: è infatti figlio di Riccardo e nipote di Edoardo, fondatore della ERG, azienda leader nel settore dell’energia. Dopo aver ricoperto diversi ruoli all’interno del gruppo che porta il nome della sua famiglia, è attualmente presidente di Sodai Spa, che si occupa di purificazione delle acque industriali, e di Temple Engineering Srl. Dunque, si tratta di un volto completamente estraneo al mondo della televisione: il primo incontro tra i due, infatti, è avvenuto non in tv, bensì ad una cena organizzata da un’amica in comune che pensava che i due sarebbero stati anime gemelle. E ha avuto ragione.

Chi è Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici: “Non ci sposiamo”

Nonostante più volte si sia parlato di nozze, Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno deciso di non diventare marito e moglie. “Sono sicura che non avere vincoli legali non soltanto rafforzi il bello di scegliersi ogni giorno, ma porti anche tranquillità a tutta la famiglia” ha spiegato la conduttrice al Quotidiano Nazionale. Da dieci anni, dunque, Antonella e Vittorio continuano a scegliersi ogni giorno, consapevoli del loro amore che li ha portati a scegliere di vivere insieme nelle campagne piemontesi, lontani dal clamore mediatico: da quel momento in poi la loro storia è stata infatti un crescendo, nell’armonia del loro amore e di quello per i rispettivi figli.