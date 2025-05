Non si è più saputo nulla di Vittorio Grigolo in ambito televisivo, ma oggi sarà nuovamente ospite di Mara Venier a Domenica In per parlare del suo tour europeo e per cantare celebri arie da opere liriche che tutti, almeno una volta, avranno sentito. Le notizie si fermano a circa cinque anni fa quando il tenore è stato accusato di presunte molestie ai danni di una sua collega al termine di un concerto a Tokyo, che gli è valsa la sospensione e poi il licenziamento dalla Royal Opera House.

Ma cos’è successo di preciso al termine di quel concerto in Giappone? Come ha raccontato lui stesso alla fine della rappresentazione del Faust, nel momento degli applausi, ha portato davanti a tutti anche il corpo di ballo, e sorridendo ha schiacciato la pancia di spugna di una ballerina. Peccato che quest’ultima si sia sentita a disagio, come gli ha fatto notare una corista, e lui per tutta risposta le ha chiesto cosa stesse dicendo.

Vittorio Grigolo si è difeso dalle accuse di molestie: “Un malinteso non può chiudere una carriera”

“Non c’è nessuna denuncia. Un malinteso non può chiudere le porte a una carriera pulita”, in questo modo Vittorio Grigolo si era difeso dalle accuse di molestie da parte di una ballerina, che si è sentita a disagio quando il cantante le ha schiacciato la pancia di spugna. Il giorno dopo è stato convocato dalla Royal Opera House di Londra per dirgli che doveva andarsene dopo la sua condotta non ritenuta idonea.

L’avvocato del tenore ha poi precisato di essere in possesso di un video che non lascerebbe spazio ad alcun dubbio su come siano andati i fatti tra Vittorio Grigolo e la ballerina. Come ha passato quei momento il tenore? Non bene. Aveva detto che non augurava a nessuno quello che stava passando, aggiungendo che “nella sofferenza si cresce se ci si rialza”. Oggi a Domenica In si dovrebbero affrontare argomenti più leggeri, anche se una capatina nella sua vita privata la conduttrice Mara Venier potrebbe farlo.