Chi è Viviana Vogliacco, fidanzata di Rkomi: dopo le storie con Paola DI Benedetto, Beatrice Quinta e Havana Plevani, il cantautore ha...

CHI È VIVIANA VOGLIACCO? UNO STRETTO LEGAME COL CALCIO: ECCO PERCHÈ…

Chi è Viviana Vogliacco, fidanzata di Rkomi, e cosa sappiamo sulla loro liaison, ufficializzata solamente da poco tempo e che pare andare a gonfie vele? Stasera torna in televisione l’appuntamento con la grande musica dal vivo dato che, per tutti coloro che non hanno potuto essere in piazza a vivere direttamente le emozioni, Canale 5 manderà in onda una puntata del “Cornetto Battiti Live” di questa estate: e della sempre ricca scaletta di artisti che si esibiranno stasera fa parte pure il 31enne originario di Milano salito alla ribalta dopo alcuni anni nel sottobosco della musica indie nostrana. E, in attesa di assistere alla sua esibizione questa sera, possiamo raccontare chi è Viviana Vogliacco, fidanzata di Rkomi, e scoprire pure come la sua compagna sia in qualche modo legata al mondo dello spettacolo e della televisione, seppur indirettamente.

Champagne di Peppino di Capri: testo canzone e significato/ Passione e amore proibito

Per parlare di questa coppia e scoprire chi è Viviana Vogliacco, fidanzata di Rkomi, dobbiamo prima ripercorrere (seppur in breve, dal momento che le sue ‘fiamme’ sono state diverse…) la vita sentimentale di Mirko Manuele Martorana, questo il nome di battesimo del cantante milanese classe 1995 e che si è fato conoscere dal grande pubblico generalista nel 2022, con la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Prima di conoscere la Vogliacco, infatti, l’artista indie e pop-rap era stato con Paola Di Benedetto, conduttrice e già vincitrice del “Grande Fratello”, una storia molto mediatizzata e sotto i riflettori a cui aveva poi fatto seguito quella con Beatrice Quinta, nota ai più per aver partecipato a “X Factor” qualche anno fa. Infine, il suo ultimo flirt era stato con Havana Plevani, modella e content creator molto attiva nel mondo della moda e con cui era finita tra frecciatine velenose e motivi mai chiariti.

Clara Soccini è fidanzata?/ "La storia più importante": dopo Jacopo Neri, foto col misterioso ragazzo che...

RKOMI, UNA ROMANTICA FOTO AL LOUVRE PER UFFICIALIZZARE CHE…

È bastato invece uno scatto di un bacio nella cornice di un romantico viaggio a Parigi per cominciare una nuova vita: raccontando chi è Viviana Vogliacco, fidanzata di Rkomi, è la foto di una vacanza che la neo coppia si era concessa a fine 2024 a ufficializzare la liaison tra il cantante e questa ex modella il cui cognome, probabilmente, non suonerà certamente nuovo agli appassionati di calcio. 26enne e di origini slave, la ragazza infatti è la cugina di Alessandro Vogliacco, difensore barese di Acquaviva delle Fonti con un passato al Parma e ora in forza al Genoa; questi, a sua volta, aveva sposato otto anni fa Virginia Mihajlovic, una delle figlie del compianto Sinisa, ex calciatore e tecnico proprio di origine serba. Non solo: la Vogliacco ha anche partecipato all’edizione 2016 di Miss Italia, classificandosi tra le prime dieci finaliste.

Chi è Peppino di Capri: gli esordi nella musica da bambino/ La svolta della carriera a Ischia

Cos’altro sappiamo della storia d’amore tra il cantautore di “Taxi Driver”, uno degli album più venduti del 2021 (a cui aveva fatto seguito il progetto “No Stress” assieme a Irama nel 2023 e, infine, quest’anno l’ultimo lp, “Decrescendo”)? Nel nostro racconto su chi è Viviana Vogliacco, fidanzata di Rkomi, ricordiamo che è originaria di Bari e che il suo legame col mondo del pallone non si esaurisce solo con la parentela col difensore che milita in Serie A, ma anche grazie a una breve esperienza come arbitro di calcio, poi terminata. Al momento, tuttavia, non si hanno altri aggiornamenti in merito alla loro liaison e i fan della coppia sono rimasti a quel selfie fatto al Museo del Louvre davanti alla statua “Amore e Psiche” di Antonio Canova, quasi a suggellare l’ufficialità di una storia che, a meno di colpi di scena, potrebbe ispirarsi alla massima “no news is good news…”.