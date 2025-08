Chi è Viviana Vogliacco, la fidanzata di Rkomi: nel 2016 fu finalista a Miss Italia. Oggi lavora nel mondo della moda e sui social

Una carrellata di foto postate sui social lo scorso novembre ha fatto insorgere le fan di Rkomi, che speravano di vederlo single ancora per un po’. A quanto pare, almeno secondo quanto si evince da quel post su Instagram, nella vita del cantante ci sarebbe una donna. Lei si chiama Viviana Vogliacco ed è proprio la fortunata che lo scorso novembre ha postato sui social degli istanti romantici insieme al cantante di “Insuperabile”. La fidanzata di Rkomi, Viviana Vogliacco, dopo quel post che ha sconvolto tutti, perché è arrivato senza nessuna avvisaglia, non ha più posato sui social insieme al cantante. Non è chiaro, dunque, se il rapporto prosegua o meno: quel che però è evidente è che le foto insieme sono ancora lì, al proprio posto, dunque questo lascia pensare che i due stiano ancora insieme.

Ma chi è Viviana Vogliacco, la (presunta) fidanzata di Rkomi? Come abbiamo detto, i due si sono mostrati insieme per la prima (e a dire il vero fino a questo momento unica) volta a Parigi, durante un viaggio organizzato probabilmente per passare qualche giorno tra amore e relax. In visita al Louvre, i due si sono lasciati andare ad un tenero bacio di fronte ad “Amore e psiche”, splendida statua di Antonio Canova. Proprio quel bacio è stato immortalato ed è finito in rete, postato dalla giovane.

Viviana Vogliacco, la fidanzata di Rkomi, è la cugina di Alessandro Vogliacco, calciatore ex Juventus, Genoa e Parma, sposato con Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa. A quanto pare sarebbe originaria di Bari. Nel suo passato c’è la partecipazione al concorso di bellezza di Miss Italia, che non l’ha vista vincere ma comunque arrivare tra le prime dieci. Viviana, inoltre, da ragazzina è stata anche arbitro di calcio. Ora nella sua vita ci sono la moda, i social e una carriera tutta da scrivere.