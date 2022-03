Chi è Volpe Il Cantante Mascherato 2022?/ Cresce Paolo Conticini ma…

E’ ancora mistero sulla reale identità di Volpe, una delle maschere più interessanti di questa nuova edizione del Cantante Mascherato. Dopo tre puntate e diverse esibizioni, le idee dei giurati viaggiano sempre più in direzione Paolo Conticini. Ma attenzione: l’ipotesi dell’attore e presentatore televisivo non è l’unica al vaglio degli investigatori del programma, dato che in lizza c’è pure il famoso doppiatore Luca Ward. Gli indizi forniti dalla maschera sono da tenere in grande considerazione, ma non sufficienti a formulare un nome certo. “L’anima della volpa mi somiglia molto”, diceva. E nel descrivere il mammifero continuava: “Scattante, agile, furba, intelligente. Certo preferisco essere più intelligente che furbo ma serve anche un po’ di furbizia nella vita. Sono un pirata del resto”.

Chi è Volpe del Cantante Mascherato 2022? Si tratta di un uomo

Nel corso di queste prime puntate del Cantante Mascherato, Volpe ha fatto capire che sotto il costume si nasconde uomo. E non solo, ha riferito tanti altri elementi che hanno portato i giudici a pensare che il concorrente misterioso sia uno tra Luca Ward e Paolo Conticini. “Questo è il mio castello, la mia vita è lì fuori, solcando le onde del mare. E ogni volta che posso torno sempre qui dove ho le mie radici”, aveva detto nella clip Volpe. Secondo il giudice-investigatore, Francesco Facchinetti, tuttavia ci sarebbe anche un’altra ipotesi da considerare, vale a dire quella che porta il nome di Emanuele Filiberto di Savoia. Avrà ragione?

LEGGI ANCHE:

