Il pubblico di Amici 24 lo conosce come Vybes, ma il vero nome del rapper è Gabriel Monaco. Oggi ospite a Verissimo, Gabriel ha concluso la sua avventura nel talent di Canale 5 alla fine della prima puntata del serale di Amici, sconfitto da Francesca, ballerina del team di Deborah Lettieri. Lui, che arriva da Roma e ha 22 anni, è stato supportato nella scuola da Rudy Zerbi, che lo ha voluto anche al serale.

Un posto, questo, ottenuto con difficoltà, e in cui Vybes credeva poco, ma che è invece riuscito a conquistare nonostante le perplessità di Anna Pettinelli. Proprio nella scuola di Amici 24, Vybes stava per trovare anche l’amore. Attualmente single, il rapper ha iniziato a provare un forte interesse proprio per la ballerina contro la quale ha perso la sfida al serale: la bella Francesca. Peccato che Vybes abbia ricevuto da lei un due di picche: per la ballerina, il rapper rimane soltanto un amico, visto che l’amore, lei, lo ha trovato in un altro cantante del talent, Jacopo Sol.

Cosa significa Vybes e perché il cantante di Amici 24 si chiama così: parla la mamma Alessia

Se il percorso al serale di Amici 24 si è interrotto, quello nel mondo della musica, per Vybes, continua. E a proposito del nome d’arte scelto, è stata la mamma Alessia, in un’intervista a Il Messaggero, a spiegarne il significato: “Vybes è un termine che deriva da ‘vibes’ che significa vibrazioni, emozioni, quelle emozioni che sono al centro nella vita di nostro figlio, è molto sensibile, a volte timido, ha una vita interiore enorme: lo abbiamo sempre appoggiato, capito e sostenuto nella sua passione”, ha rivelato la donna.