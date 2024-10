Gabriel Monaco, in arte Vybes, è un ragazzo di Roma di 21 anni. Grazie al suo incredibile talento è riuscito a farsi spazio nel cast della nuova edizione di Amici 2024, famosissimo talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A Wittytv.it ha rivelato che quando canta tutto quello che c’è nella sua testa scompare, lui nella musica si racconta al 100%. Il giovane cantautore si è descritto come un ragazzo timido e un po’ impacciato che odia le persone che mancano di rispetto e quelle che hanno un ego eccessivo.

Dopo aver conseguito il diploma ha subito iniziato a lavorare, prima in una catena di fast food e da qualche mese in una panetteria. La sua più grande passione però è sempre stata la musica, era solo un ragazzino quando ha rivelato ai suoi genitori il suo sogno di diventare un cantante. La sua famiglia lo ha sempre supportato, sono molto legati, Vybes ama moltissimo anche il suo cane Willer.

Vybes, i singoli del cantautore e il presunto interesse per Rebecca ad Amici 2024

Nella scuola di Amici 2024 il giovane e talentuoso cantante è entrato a far parte della squadra di Rudy Zerbi, entrambi sono apparsi entusiasti di lavorare insieme. Questa non era la prima volta che il 21enne provava a partecipare al noto talent show, di recente il padre ha raccontato che si era già presentato altre due volte ai provini, la terza è stata finalmente quella giusta. Parlando del suo nome d’arte la madre in un’intervista concessa a Il Messaggero ha invece fatto sapere che significa vibrazioni, emozioni. A detta sua le emozioni sono proprio il centro della vita del figlio, ha poi detto che è molto sensibile e timido, loro lo hanno sempre sostenuto nella sua passione.

Diversi sono i singoli che Vybes ha già pubblicato, tra questi: Una vita passata insieme, Standard, Estremamente timido, Cura, Artistico, Maturità, Solo diciott’anni, Pettinati, Clio e altri ancora. Oltre che una passione per lui la musica è sempre stata anche una terapia grazie alla quale ha affrontato le sue difficoltà, quali? Dislessia, disortografia e discalculia.

Ad Amici 24 ha trovato anche l’amore? Rebecca ha trovato un biglietto in cui le hanno scritto di aver provato a dirle qualche parola in più senza riuscirci e questo accade solo con le persone che gli interessano. Il biglietto era anonimo ma lei è convinta che sia stato Vybes a scriverlo, lui continua a negare ma lei ha fatto sapere che non si arrenderà fin quando il ragazzo non ammetterà la verità.