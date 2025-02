Tutto su Walter, cavaliere di Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne del 27 febbraio 2025, Gemma Galgani torna al centro dello studio. Entusiasta e serena, la dama di Torino racconta le ultime vicende sentimentali. Gemma, infatti, è uscita con due nuovi cavalieri tra i quali spicca anche Walter, un signore distinto, dai capelli lunghi e il look elegante e che nella vita è un musicista. Gemma, così, al centro dello studio, si accomoda di fronte ai due nuovi cavalieri per raccontare le uscite fatte. Con il primo cavaliere è uscita un paio di volte e sembra che tutto vada per il meglio.

Discorso diverso, invece, per Walter che arriva in studio per raccontare i dettagli del suo appuntamento con Gemma che continua a mettersi in gioco non rinunciando a conoscere nuove persone nella speranza di poter trovare l’amore.

Walter e Gemma Galgani: il racconto della cena a Uomini e Donne

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, dopo aver parlato con il primo cavaliere con cui è uscita, Gemma Galgani accoglie in studio Walter che, però, non mostra lo stesso entusiasmo della dama di Torino. Il cavaliere, infatti, afferma che Gemma non gli è piaciuta e che il primo appuntamento che si sono concessi non è andato come sperava. Parole, quelle del cavaliere, che fanno restare male Gemma.

Nella discussione interviene, naturalmente, Tina Cipollari che commenta le uscite della dama di Torino lasciandosi andare anche a qualche battuta scatenando la reazione della dama di Torino che si ritrova a dover chiudere un’altra frequentazione. Gemma, tuttavia, sembra intenzionata a portare avanti la frequentazione con l’altro cavaliere. La dama di Torino, dunque, riuscirà a trovare l’amore che cerca?