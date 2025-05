Va in onda stasera su Rai Uno Sognando Ballando con le stelle, nella puntata finale si esibirà anche Wanda Nara, nel 2023 si è aggiudicata la vittoria di Ballando con le stelle insieme al maestro Pasquale La Rocca. Nata a Buenos Aires il 10 dicembre 1986 ha iniziato a farsi spazio nel mondo dello spettacolo e della recitazione quando era giovanissima, in Italia è diventata famosa per la sua storia d’amore con Mauro Icardi, che è poi diventato il suo secondo marito. Per anni ha svolto il ruolo di procuratrice del noto calciatore.

Nel corso della sua carriera Wanda Nara è diventata anche imprenditrice e ha continuato a lavorare sul piccolo schermo. Nel 2018 ha condotto Tiki Taka, nel 2020 invece ha affiancato Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip nei panni di opinionista. Oltre che in Italia l’ex moglie di Mauro Icardi ha ricoperto diversi ruoli anche nella televisione argentina, tra le varie cose ha condotto MasterChef Argentina nel 2023. È stata anche al timone di altre trasmissioni come Bake Off Famosos Argentina”, Love is Blind Argentina, L’acchiappatalenti e altre ancora.

La vita privata di Wanda Nara: la fine dei suoi matrimoni e i flirt più recenti

La nota showgirl e conduttrice argentina finisce spesso al centro del gossip per via della sua sfera personale. In passato è stata sposata con Maxi Lopez, con il quale ha avuto tre figli, sembra però che il loro matrimonio sia giunto al capolinea a causa del tradimento con Mauro Icardi, diventato poi il suo secondo marito. I due sembravano innamoratissimi, dalla loro relazione sono nate due figlie, ma col tempo hanno affrontato diverse turbolenze che li hanno spinti a dirsi addio.

Nel 2021 Wanda Nara ha accusato l’ex marito di averla tradita con Eugenia Suarez, dopo un periodo di separazione però avevano deciso di tornare insieme. In questi anni diversi sono stati i ritorni di fiamma, ad oggi però sembra che la loro rottura sia definitiva. Lei dopo la fine del matrimonio con il calciatore ha avuto alcuni flirt che non sono certo rimasti segreti, tra questi quello con Keita Baldé e con il rapper L-Gante.

Qualche anno fa Wanda Nara ha dovuto fare i conti con una grave malattia, la leucemia mieloide cronica, era il 2023 quando ha scoperto che stava male e che avrebbe dovuto affrontare una delicata e difficile battaglia. A Ballando con le stelle aveva rivelato di aver passato mesi infernali perché aveva paura che non volessero dirle che stava morendo, si era anche detta grata per le cure. Ad oggi continua a sottoporsi a controlli frequenti ma il peggio è passato.