Chi è Welo a Sanremo 2025: il rapper conquista tutti con Emigrato?

Riparte con un brano forte e potente il percorso di Well a Sanremo Giovani 2025. Il giovane cantante si mette alla prova in una competizione che lo vedrà confrontarsi con altri talenti, in vista delle semifinali del prossimo 9 dicembre, dove solo dodici cantanti e concorrenti potranno gareggiare. Dunque, Welo arriva alla corte di Gianluca Gazzoli con il brano Emigrato, un pezzo a cui tiene profondamente e che sente davvero suo.

Il ventiseienne pugliese, il cui vero nome è Manuel Mariano, sogna l’accesso all’Ariston per potersi giocare le sue carte tra i big della musica italiana, ma il percorso inevitabilmente arduo e ancora lungo. Sempre a Sanremo Giovani 2025, Welo ritrova la collega cantautrice brindisina Cristiana Carella, in gara con la canzone Spiagge. Riuscirà, almeno uno dei due, a conquistare il pass per le semifinali?

Welo a Sanremo 2025: con l’inedito Emigrato sogna il teatro Ariston

Chi ben conosce Welo è pronto a garantire che farà un figurone a Sanremo 2025, con una canzone che si preannuncia frizzante e che, come suggerisce il titolo, parla dell’amore della propria terra e lo spirito di adattamento a cui ci si appiglia quando la si deve lasciare. Il concorrente pugliese è pronto a dare tutto per conquistare la commissione e il pubblico a casa, anche se la concorrenza è davvero serrata.

Vedremo come se la caverà il talento salentino a Sanremo Giovani, con il suo pezzo rap che destra grandissima curiosità. Appuntamento dunque imperdibile per i fan del ragazzo e in generale per gli appassionati della musica. Sanremo Giovani 2025, ricordiamo, è in programma stasera, martedì 25 novembre, su Raiude, Rai Radio2 e RaiPlay, a partire dalle ore 23.45.

