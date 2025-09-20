Chi è Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge: la lunga malattia della donna. La figlia: "Trasformare il dolore in memoria"

CHI È WENDY KAY? “DOPO ANNI, IL TUMORE È TORNATO E…”

Chi è Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, e cosa sappiamo della recente scomparsa della donna e del loro bellissimo rapporto? Questo pomeriggio, nel primo degli oramai due consueti appuntamenti del fine settimana delle reti Mediaset con l’approfondimento e le interviste in esclusiva di “Verissimo”, rivedremo in video la 31enne italo-americana che, negli studi televisivi del talk show, parlerà proprio della madre e dell’elaborazione di un lutto vissuto questa estate. Inoltre, come gli aficionados del programma di Canale 5 ricordano, la modella e personaggio televisivo era stata proprio ospite di Silvia Toffanin assieme alla madre: e, in attesa di scoprire cosa racconterà la diretta interessata, scopriamo chi è Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, e com’è morta.

Per raccontare chi è Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge venuta a mancare nel mese di giugno al termine di una lunga malattia, possiamo fare prima un piccolo passo indietro: classe 1994 e nata in quel di Los Angeles, la futura presentatrice tv e showgirl è la figlia dell’imprenditore italiano Paolo Sorge (parliamo di lui in un pezzo a parte quest’oggi, NdA) e della signora Kay, un’insegnante di yoga americana. Dopo la separazione dei genitori, avvenuta quando Soleil aveva solo tre anni, la bambina si era divisa tra Avezzano e la California, stabilendosi definitivamente in Abruzzo a sei anni. Tuttavia, il rapporto con la madre era stato sempre molto stretto e qualche tempo fa, proprio ai microfoni di “Verissimo”, le due donne avevano parlato del cancro: “Dopo anni che pensavamo che questo problema fosse risolto, in realtà è tornato”.

SOLEIL SORGE, IL RICORDO DELLA MAMMA: “SEI TORNATA NELL’ETERNITA'”

Scoprendo chi è Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, dobbiamo infatti parlare del tumore al seno che aveva colpito la donna una prima volta nel 2007, ripresentandosi poi nel 2012. Poi, a distanza di altri dieci anni, la madre dell’ex ‘gieffina’ aveva annunciato che il cancro si era ripresentato ma non al seno, bensì alle ossa del bacino dopo essersi metastatizzato. “Ho un cancro al quarto stadio, che un tempo voleva dire morte sicura: oggi però esiste una sorta di immunoterapia mirata” aveva raccontato in quell’occasione l’insegnante di yoga, dicendosi speranzosa in merito alla terapia utilizzata per combattere la proliferazione delle cellule cancerogene. Purtroppo, a metà giugno, era arrivato il post di Soleil che annunciava la morte della madre: “Con grande dolore nel cuore, vi comunico che la mia amata mamma, l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell’eternità”.

Questo pomeriggio quindi l’ospitata della 31enne sarà utile anche per sentire un ricordo molto personale e conoscere un lato più intimo a proposito di chi è Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge. Le cause della scomparsa non erano state subito rese note, ma come tutti sapevano la donna stava affrontando la nuova recidiva del cancro al seno, al quarto stadio, a cui abbiamo accennato sopra. “In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso. Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio silenzio e questo spazio che necessito per guarire” aveva scritto, non a caso, la figlia di Paolo Sorge, rinviando ad altra occasione un racconto degli ultimi giorni di Wendy e appunto per “trasformare il dolore in memoria”.