Yanez de Gomera in Sandokan, chi è il personaggio interpretato da Alessandro Preziosi: si tratta del braccio destro del protagonista

Yanez de Gomera in Sandokan, chi è: come è nato il personaggio

Ci sarà anche Alessandro Preziosi nella serie tv Sandokan. L’attore interpreterà Yanez de Gomera, un corsaro valoroso, amico proprio di Sandokan che sarà invece interpretato da Can Yaman. Ma chi è Yanez de Gomera in Sandokan? Si tratta della “Tigre bianca”, il braccio destro di Sandokan, che nei romanzi così come nella serie tv offre un braccio, una spalla al protagonista, il pirata.

LE CONFESSIONI DI SANT'AGOSTINO/ Alessandro Preziosi pronto a una condivisione col pubblico

Emilio Salgari, che ha ideato Sandokan, avrebbe inventato il nome del personaggio interpretato da Alessandro Preziosi unendo due appunti trovati nel diario di bordo di Cristoforo Colombo: Yanez de Gomera verrebbe infatti da uno dei compagni del navigatore, di nome Yanez Pinzon, insieme al toponimo Gomera, una delle isole delle Canarie. Lì Cristoforo Colombo si fermò per poi approdare in America come prima tappa. Insomma, non c’è una “storia vera” dietro il personaggio di Yanez, ma Salgari ha preso spunto proprio da Colombo.

Alessandro Preziosi, chi è: da giurisprudenza alla tv/ "Elisa di Rivombrosa? Non lo rifarei"

Yanez de Gomera in Sandokan, chi è: storia vera dell’amico di Sandokan

Yanez de Gomera in Sandokan è un personaggio immaginario creato proprio da Emilio Salgari. Si tratta di un corsaro portoghese, grande amico di Sandokan. Nei libri di Salgari, Yanez incontra Sandokan mentre viaggia verso Lubuan: si tratta del co-protagonista dei romanzi, grande amico del protagonista. Con lui vive numerose avventure, dimostrandosi coraggioso e valoroso oltre che un grande gentiluomo.

Nella serie tv della Rai Sandokan del 1976, il personaggio di Yanez è stato interpretato dall’attore francese Philippe Leroy. E ancora, nella miniserie Il ritorno di Sandokan, Yanez è stato interpretato dall’attore italiano Fabio Testi. Un personaggio molto amato quello del corsaro portoghese, che ha fatto innamorare intere generazioni di telespettatori e che adesso si propone di fare lo stesso. Ad interpretare Yanez de Gomera in Sandokan nel 2025, sarà Alessandro Preziosi. L’attore italiano sarà al fianco di Can Yaman in un personaggio molto amato dal pubblico.

Delfina Delettrez Fendi, compagna di Alessandro Preziosi/ "Innamorato? In questo momento non lo so"