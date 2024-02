Chi è Ylenia Brambilla, moglie di Luca Angeletti/ “Sei una forza della natura…”

Luca Angeletti e sua moglie Ylenia Brambilla: le figlie Linda e Stella

Si parla spesso di come il cinema italiano sia ricco di personalità di spessore, di attori e attrici che nel tempo hanno confermato qualità importanti dal punto di vista interpretativo. In tale contesto, impossibile non annoverare Luca Angeletti; tra piccolo e grande schermo è riuscito a ritagliarsi uno spazio degno di nota accendendo i riflettori anche su curiosità legate alla sua vita privata. Non molti sanno che l’attore è sposato da diversi anni con Ylenia Brambilla e con la quale ha avuto ben 2 figlie: Linda e Stella.

Luca Angeletti, nonostante la notorietà che lo accompagna, non ha mai ostentato la sua realtà sentimentale proteggendola dalle angherie del mondo gossip. Sua moglie, Ylenia Brambilla, è infatti molto riservata e non sono reperibili particolari curiosità sul suo conto. Sui social è però possibile carpire la bellezza del loro matrimonio attraverso alcune istantanee che ritraggono la quotidianità e i momenti di spensieratezza con le figlie.

Luca Angeletti, il tenero post per sua moglie Ylenia Brambilla dopo la nascita della seconda figlia

Ylenia Brambilla – moglie di Luca Angeletti – pare appartenga anche lei al mondo della tv, seppur non come attrice. Stando a quanto racconta DonnaPop, la moglie dell’attore sarebbe specializzata principalmente in produzioni pubblicitarie. Come anticipato, la coppia ha già dato alla luce due splendide figlie. Nel 2017 è nata la piccola Linda, poi è stata la volta di Stella maggio del 2022.

Proprio in occasione della nascita di Stella, seconda figlia di Luca Angeletti e sua moglie Ylenia Brambilla, l’attore ha voluto celebrare sui social tutto il suo amore non solo per la nuova arrivata ma anche per la donna che da anni lo accompagna nella costruzione reciproca di una splendida famiglia. “Benvenuta Stella! Grazie della luce che porti con te. Auguri a te mamma Yle, forza della natura, vi amo!”.

