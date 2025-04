CHI È YLENIA CARRISI? LA MORTE PRESUNTA E ‘L’IPOTESI MISSISSIPPI’ CHE…

Chi è Ylenia Carrisi, sorella di Yari Carrisi Power, e cosa sappiamo della sua scomparsa e presunta morte a tanti anni di distanza da quel dramma che ha segnato per sempre la famiglia allargata di Al Bano e Romina? Oggi pomeriggio, durante il primo dei due appuntamenti del fine settimana con “Verissimo”, si tornerà a parlare della dolorosa storia e della sorte della primogenita dei due monumenti della canzone italiana. Ed è probabile che nel corso della ospitata odierna, il 51enne cantautore torni sulla vicenda, parlando della sua ricerca per anni della sorella e della sua tenacia nel non aver mai perso la speranza. Scopriamo dunque qui chi è Ylenia Carrisi, sorella di Yari Carrisi Power.

Per raccontare chi è Ylenia Carrisi, sorella di Yari Carrisi Power, e cosa ne è stato della donna che, se fosse ancora viva, oggi avrebbe 55 anni, dobbiamo dare brevemente conto della famiglia allargata del cantante di Cellino San Marco, diventato diverse volte padre nel corso della sua vita: dal matrimonio con Romina Power, da cui si era separato legalmente nel 1999 dopo quasi 29 anni insieme, Carrisi aveva avuto prima Ylenia nel 1970 (e la cui data di morte presunta si fa risalire all’anno della scomparsa, il 1993, nella notte di Capodanno a cavallo col 1994), poi Yari Marci (1973) e infine Cristèl nel 1985 e Romina jr. due anni dopo. Detto che poi Al Bano era diventato padre altre due volte con Loredana Lecciso negli Anni Duemila, torniamo sulla triste vicenda di Ylenia Carrisi, scomparsa in quel di New Orleans senza lasciare quasi traccia.

AL BANO, “SCOMPARSA DI YLENIA? UNA FERITA VIOLENTA OGNI VOLTA CHE…”

Desiderosa di seguire le orme dei genitori, come faranno poi gli altri fratelli e sorelle nate dopo di lei, la primogenita di Al Bano e Romina è scomparsa il 1° gennaio del 1994 anche se l’ultima comunicazione con la famiglia, per via del fuso orario, risale al 31 gennaio (anche se la scomparsa risale presumibilmente al 6 gennaio): per scoprire chi è Ylenia Carrisi, sorella di Yari Carrisi Power, dobbiamo capire come sia finita negli States in quei giorni: terminati gli studi e in rampa di lancio nel mondo dello showbiz, la ragazza (allora ancora 23enne) aveva deciso di intraprendere un viaggio da sola in Belize: tuttavia un fuori programma in quel di New Orleans cambierà il suo destino e da allora, nonostante alcune testimonianze (non sempre attendibili) di gente che giura di averla vista negli angoli più disparati del mondo, non se n’è saputo più nulla. “Parlare della sua scomparsa è come aprire una ferita violenta” ha ripetuto spesso Al Bano che, tuttavia, a differenza del figlio Yari e di Romina, tende a credere che non rivedrà mai più la figlia.

Parlando di quei drammatici giorni e di chi è Ylenia Carrisi, sorella di Yari Carrisi Power, dobbiamo ricordare che nella vicenda era coinvolto un trombettista di nome Alexander Masakela, non ben visto dalla famiglia. Tuttavia, nonostante i sospetti sull’uomo, non si è arrivati mai ad alcuna prova e col tempo ha cominciato a farsi strada la tesi dell’allontanamento volontario della ragazza oppure che sia stata inghiottita fatalmente dalle acque del fiume Mississippi. “Ho ricostruito quella notte ora per ora. Ho parlato con i testimoni. Ho incontrato Masakela, che era stato pure in galera, ma negava ogni colpa” aveva raccontato Al Bano, spiegando che l’ultima persona ad aver visto Ylenia era un guardiano del porto, secondo cui era seduta in riva al fiume. “Lei disse a quell’uomo di appartenere alle acque e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Ma il Mississippi non perdona” aveva concluso sconsolato il cantautore, spiegando che la sua ex compagna Romina non ha mai voluto accettare quest’ipotesi.