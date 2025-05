Parte un nuovo programma condotto da Milly Carlucci: si tratta di “Sognando… Ballando con le Stelle” che vedrà i grandi professionisti del ballo sfidarsi tra loro per conquistare il pubblico: al loro fianco ci saranno aspiranti maestri che sperano di conquistare l’edizione prossima di Ballando con le stelle. Vedremo tra i partecipanti al nuovo format anche Yoyo Flow. Per gli amanti della danza non si tratta affatto di un nome nuovo in quanto è un personaggio piuttosto conosciuto da chi ama il ballo. “La mia vita è un viaggio contrastante, tra la mia passione e la mia cultura che porto in giro per il mondo. Fino ad ora non è stato facile” ha raccontato qualche tempo fa Yoyo Flow su Instagram. Ma chi è il ballerino e musicista?

Originario di Cuba, il suo vero nome è Yoandy. La danza ha sempre fatto parte della vita di Yoyo Flow, che ha cominciato a ballare a otto anni nella scuola di teatro e danza del maestro Tony Menéndez. “Questa esperienza è stata una delle più significative della mia vita” ha raccontato il ballerino. “Ha cambiato la mia vita perché ho scoperto una passione. Mi sono sacrificato molto, non è stato facile” ha aggiunto.

Yoyo Flow, chi è: “Così sono arrivato in Europa”

“Cominciavo a ballare prestissimo, fino a sera tardi. Ma ne è valsa la pena, al di là della stanchezza. Dentro di me ho sempre sperato che questa passione mi portasse lontano e cambiasse il mio futuro” ha aggiungo Yoyo Flow. Proprio grazie al maestro, il ballerino entrò a far parte della sua compagnia, con l’autorizzazione dei suoi genitori: era infatti ancora minorenne. Nonostante questo, non sono mancate le delusioni, come quella della cancellazione di un tour in Europa. Fu poi un amico ad offrirgli la possibilità di arrivare nel Vecchio Continente, dove Yoyo Flow ha cominciato ufficialmente la sua carriera da ballerino e musicista.