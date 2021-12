Chi è Yuman, con la canzone “Mille Notti” a Sanremo Giovani 2021/ Una grande opportunità

Yuman, a Sanremo Giovani 2021 con “Mille Notti” per mostrare la sua personalità

Yuman si presenterà a Sanremo Giovani 2021 con il brano Mille Notti. L’artista è un ragazzo che ha una spiccata sensibilità. Tuttavia, è abituato a gestire al meglio la pressione, visto che è stato già ospite di programmi importanti e ha un’avviata carriera musicale. In diverse interviste ha affermato che per lui essere tra i finalisti di questa competizione è un onore e una grande opportunità. Farà di tutto per riuscire a vincere e aggiungere questo importante tassello alla sua carriera. Sicuramente, sarà uno spettacolo vederlo sul palco, perché darà il meglio di sè.

Fino ad ora, questo cantante aveva prodotto per gran parte solo canzoni in inglese che erano state remixate anche da grandi produttori internazionali. Ora però ha deciso di dare sfogo alla creatività performando nella sua lingua madre. Nella canzone, è evidente il contrasto tra due giovani amanti che cercano di capirsi e non riescono a trovare un punto di incontro. L’artista nel ritornello afferma che proverà a parlare altre Mille Notti con la sua amata, per spiegargli il punto di vista e andare d’accordo. Questa canzone è una sorta di inno al provare a riaccendere le relazioni, senza farsi sopraffare dalle emozioni.

Chi è Yuman? Dopo Londra e Berlino è tornato a Roma

Yuman nasce nell’anno 1995 da padre capoverdiano e mamma italiana. Ha vissuto nelle grandi città europee come Londra e Berlino prima di ritornare a Roma, città che gli ha dato i natali. Yuman è una figura molto attiva nel mondo musicale e non a caso ha già prodotto un singolo che ha riscosso un buon successo, intitolato Twelve. La sua casa discografica inizialmente è la Leave Music. Dopo aver avuto un buon successo commerciale comunque, firma nell’anno 2019 con la Universal Music, una delle case discografiche più famose al mondo. Ad oggi continua ad essere impegnato in diversi progetti musicali e vuole salire alla ribalta del panorama musicale mondiale, diventando un icona per centinaia di ragazzi.

Video Mille Notti, canzone di Yuman a Sanremo Giovani 2021





