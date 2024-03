Chi è Yunji, fidanzata di Federico Massaro/ Sorpresa al Grande Fratello 2024: “Ti vedo cambiato, più forte!”

Grande Fratello 2024, Federico Massaro: sorpresa della fidanzata coreana Yunji

La diretta della semifinale del Grande Fratello 2024 ci ha offerto un momento tanto esilarante quanto romantico. Abbiamo fatto la conoscenza di Yunji, fidanzata di Federico Massaro. La giovane di origini coreane era stata inizialmente presentata come amica “speciale” del concorrente, ma la sorpresa di questa sera ha rivelato una realtà sentimentale ben diversa dall’amicizia.

Anita Olivieri, sorpresa ad Alessio Falsone: "Attaccata alla TV a guardarti"/ "Edoardo? Non l'ho sentito"

Un primo siparietto con la complicità di Yunji – fidanzata di Federico Massaro – è stato piuttosto esilarante, complice Giuseppe Garibaldi. La giovane non ha dimestichezza con la lingua italiana e, al cospetto del calabrese, hanno avuto una conversazione quasi surreale che ha strappato più di qualche fragorosa risata. Il concorrente ha insegnato anche una frase in dialetto alla ragazza coreana, pronta per essere servita una volta rivisto Federico Massaro.

GRANDE FRATELLO 2024, SEMIFINALE/ Eliminati e diretta: Alessio perde al televoto contro Federico

Yunji, fidanzata di Federico Massaro: “Sei lento come una tartaruga, però…”

Ultimato il simpatico siparietto con Giuseppe Garibaldi, Yunji ha finalmente potuto riabbracciare Federico Massaro lasciandosi andare ad un breve discorso particolarmente significativo. “Sono molto sorpresa di vedere che ti sono mancata così tanto, ho visto che hai baciato la mia foto addirittura. Sono veramente molto grata per il tuo amore, sono felice. Tu sei come una tartaruga, sei molto lento a cambiare ma il cambiamento lo vedo, stai diventando davvero forte!”.

I due si sono abbracciati con grande entusiasmo e affettuosità, ma il momento più romantico è stato senza dubbio quello del bacio. Incalzato da Alfonso Signorini, Federico Massaro ha infatti baciato la sua fidanzata, Yunji, ritrovandosi piacevolmente pieno di rossetto. Il giovane ha poi raccontato la genesi del loro amore: “Per 5 mesi ci siamo frequentati come amici, poi io l’ho corteggiata per altri 3 mesi e alla fine ci siamo messi insieme…”.

Alessio Falsone paragona Perla ad un animale, strigliata di Alfonso Signorini/ “Hai detto una stronz*ta!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA