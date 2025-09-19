Chi è Yuri Cilloni, nuovo cantante dei Nomadi? Fa parte della band ormai dal 2017: prima, cantava nella cover band Lato B

Dal 2017 i Nomadi sono guidati da Yuri Cilloni, che ha preso il posto di Cristiano Turato con la sua voce graffiante. L’artista, originario della provincia di Modena, ha cantato a lungo per i Lato B, una cover band dei Nomadi fondata nel 1992. Gli elementi del gruppo originario e di quelli tributo erano amici: così, Yuri ha conosciuto gli elementi originari della band, pur subentrando in un secondo momento. A lungo il nuovo cantante di Nomadi ha lavorato in band varie, ma non sono mancate neppure le esperienze da solista. Tra queste, c’è un disco tributo a Julio Iglesias dal nome “Cantando… Julio Iglesias”. Il debutto di Yuri Cilloni con i Nomadi è avvenuto il 3 marzo del 2017 durante un concerto al Trocadero di Domodossola.

Gemelli Diversi, chi sono: dal 1998 numerose hit/ "Mary", "Per farti sorridere" e tanto ancora

Yuri Cilloni, chi è: ha preso il posto di Cristiano Turato

Yuri Cilloni, il nuovo cantante dei Nomadi, fa parte della band ormai dal 2017. L’artista ha preso il posto di Cristiano Turato che invece faceva parte del gruppo dal 2012, al posto di Danilo Sacco. “Con i Nomadi ho realizzato un sogno“ ha raccontato, dopo l’ingresso nella band, Yuri Cilloni. Il cantante, infatti, faceva parte della band Lato B, ovvero la cover band dei Nomadi: dunque, per lui, arrivare a cantare con il gruppo principale è stato un vero e proprio sogno realizzato, dopo una vita di avventure in band e da solista.

Le Orme, chi sono?/ I grandi successi, il declino e il ritorno con Suzuki Jukebox: "Pieni di gratitudine"

Poco prima di entrare a far parte della band, Yuri Cilloni aveva scoperto che sarebbe diventato papà. Poi, la straordinaria notizia della chiamata per diventare il cantante dei Nomadi. Un grande anno, dunque, il 2017 per il cantante, che non dimenticherà facilmente quello straordinario periodo. Tornando proprio all’ingresso nella band, Cilloni ha raccontato di come sia stato accolto a braccia aperte da tutto il gruppo. Dal primo momento, dunque, Yuri si è sentito parte della grande famiglia dei Nomadi.