Chi è Yuri Orlando, ballerino di Giulia Vecchio a Ballando con le stelle 2025: carriera e vita privata

Dopo una divertente gag con Milly Carlucci è tornata in pista seriamente nelle vesti di se come Ballerina per una notte nella puntata di questa sera Giulia Vecchio in coppia con Yuri Orlando, chi è il ballerino? Direttamente da Sognando Ballando Yuri ha 25 ed è originario di Catania. Spulciando nella sua biografia scopriamo qualcosa in più sul nuovo maestro dello show del sabato sera di Rai1.

Chi è Yuri Orlando, il ballerino di Giulia Vecchio a Ballando con le stelle 2025? Nato a Catania circa 25 anni fa, anche se non è ota la sua età precisa, ha iniziato a ballare da bambino specializzandosi nei balli di latino. Ha partecipato a numerose competizioni non solo in Italia ma anche Internazionali come Singapore, New York e Dubai. Non è nuovo al mondo dello spettacolo, in passato ha partecipato anche a Tu si que Vales esibendosi con Belen Rodriguez. A Sognando Ballando, invece, era in coppia con Alessandra Tripoli. Yuri ha partecipato e vinto in moltissime gare internazionali, ha fondato una scuola di danza ed ha un profilo Instagram dov’è molto attivo.

Chi è la fidanzata di Yuri Orlando, Gianina Ramirez: la coppia ha una figlia Chloe

Qualcosa in più la sappiamo anche sulla vita privata del ballerino in coppia con Giulia Vecchio a Ballando con le stelle 2025. Chi è la fidanzata di Yuri Orlando? Gianina Ramirez ballerina e insegnante di danza con la quale ha fondato la scuola di ballo. Lo scorso 19 marzo, stando all’annuncio sui loro profili Instagram, sono diventati genitori della loro prima figlia di nome Chloe. Sulla pista del sabato sera di Rai1, invece, Yuri e Giulia si sono cimentati in una Salsa.