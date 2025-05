La cantante Yuval Raphael rappresenterà Israele con il brano New Day Will Rise e presenzierà all’evento Eurovision Song Contest, manifestazione canora che si terrà il 15 Maggio 2025. Quest’anno la manifestazione si terrà a Basilea e l’artista israeliana è una delle più discusse prima di questa manifestazione.

Yuval Raphael è un’artista nata a Ra’anana il 5 Novembre 2000 ed ha fatto molto clamore in quanto l’artista è una sopravvissuta al massacro del Festival musicale Supernova che vide l’assalto delle forze palestinesi di Hamas e centinaia di morti. Yuval è israeliana ma all’età di 6 anni si trasferisce a Ginevra per qualche anno. L’artista si interessa fin da subito alla musica e allo spettacolo, un mondo al quale appare molto legata.

Durante l’adolescenza torna in Israele e – oltre alla musica – presta servizio nelle forze di difesa israeliana e l’artista è nota per ciò che è accaduto nel festival Supernova. Yuval Raphael è una delle sopravvissute al Festival, nel tempo ha raccontato di aver finto di essere sotto i morti senza vita per ben 8 ore e la ragazza ha riportato diverse ferite.

Yuval Raphael, polemiche per la sua presenza all’Eurovision e il brano New Day Will Rise

In questi giorni Yuval Raphael, protagonista all’Eurovision 2025 con il brano New Day Will Rise, è finita nel mirino del ciclone. Gli altri concorrenti hanno inviato una lettera all’organizzazione per chiedere l’esclusione della ragazza, l’obiettivo di tenere la musica libera e non usarla invece ‘per crimini nei confronti dell’umanità’.

Nella canzone New Day Will Rise Yuval Raphael vuole trasmettere speranza e resistenza dopo la tragedia che ha vissuto. Una canzone che – come vediamo anche nel titolo – significa rinascere e guarire dopo un momento piuttosto difficile della sua vita. Si tratta di un brano piuttosto profondo e che allo stesso tempo porterà numerose polemiche.

New Day Will Rise significa appunto ‘Un nuovo giorno sorgerà’ e l’artista ha voluto sottolineare che c’è sempre la possibilità di rinascere e nel brano ci sono anche delle strofe in ebraico. Israele ha fatto il suo debutto all’Eurovision nel 2023 ed ha vinto questo evento per ben quattro volte, l’ultimo nel 2018 con il brano Toy della cantante Netta.

Il video di New Day Will Rise, di Yuval Raphael, nella semifinale dell’Eurovision 2025