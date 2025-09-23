La malattia di Yu Yu, Giuditta Guizzetti: "Ho rischiato la morte per anoressia, pesavo 36 kg". Il tentato suicidio e l'importante ruolo di Maurizio Costanzo

Tra gli ospiti di La volta buona di Caterina Balivo della puntata odierna troveremo Yu Yu, ovvero Giuditta Guizzetti, cantante che ha raggiunto il successo con tanti brani divenuti iconici, come Mon Petit Garcon. L’artista italiana, nata da padre italiano e madre francese, ha vissuto svariate avventure nel corso della sua vita, come la battaglia con l’anoressia che l’ha portata a pesare solo 36 kg. Un argomento che Yu Yu ha affrontato anche in un libro, tentando di fare in modo che la sua esperienza possa essere un esempio per tante altre ragazze che si sono ritrovate ad affrontare la patologia durante la loro vita. Yu Yu aveva confessato anche di aver pensato al suicidio nei giorni più neri della sua esistenza.

“C’è stato un punto per me, decisivo, con la dottoressa Laura Della Ragione, che si occupa di alimentazione, che mi ha detto che avevo due alternative: O decidi di vivere, oppure muori perché il tuo corpo si sta abbandonando” ha raccontato Giuditta Guizzetti – Yu Yu – riguardo alla battaglia affrontata con la depressione.

Giuditta Guizzetti, alias Yu Yu,: “La malattia? Ecco quando ho capito che avevo bisogno di aiuto contro l’anoressia…”

Un calvario duplice; la luce del successo che sbiadiva e l’ombra dell’anoressia sempre più incombente. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Yu Yu – all’anagrafe Giuditta Guizzetti – ha raccontato di come consideri il tentato suicidio il “momento più basso”, ma al contempo anche quel classico toccare il fondo che è anche spinta per emergere nuovamente e più forte di prima. Ovviamente, un percorso tutt’altro che facile: “…Decisi che non volevo più vedere nessuno, presi tutto ciò che avevo in casa per dormire; bevo alcolici. La mattina dopo non mi sveglio; mamma ha avuto un presentimento, non rispondevo al telefono. Sono arrivati i pompieri a tirarmi fuori”. A quel punto era chiara la necessità di dover affrontare di petto la malattia, l’anoressia che lentamente stava insinuandosi sempre in maniera più nefasta.

“Ho capito che dovevo accettare l’aiuto che mi veniva offerta, sono entrata in un centro per i disturbi alimentari di Todi, in Umbria; mi venne indicata da Maurizio Costanzo”, il compianto conduttore e giornalista è stato fondamentale per Giuditta Guizzetti – alias Yu Yu – soprattutto quando si è spenta la luce dei riflettori e i calvario della malattia era incombente. “Sono stata ricoverata 4 mesi” – ha raccontato al Corriere della Sera – “Mi hanno rieducato, come un neonato; lì ho capito che il cibo non era mio nemico…”.