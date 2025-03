Nelle puntata di Miss Fallaci, la fiction con protagonista Miriam Leone nei panni della celebre giornalista, si è potuto vedere l’intervista a Yves Saint Laurent, genio della moda che ha rivoluzionato lo stile con il suo estro creativo. Il suo nome è diventato un marchio conosciuto in tutto il mondo, ma non sarebbe mai stato possibile una cosa del genere se nel suo peregrinare nel mondo non avesse conosciuto il suo grande amore ovvero Pierre Bergé.

Anticipazioni Miss Fallaci, ultima puntata 11 marzo 2025/ La scrittrice riscopre sé stessa…

Quando si sono conosciuti avevano 21 e 27 anni: il primo era uno stilista giovane e talentuoso mentre l’altro era un imprenditore con uno spirito indomabile che è riuscito a creare un impero della moda ammirato da tutti. La loro storia d’amore è durata cinquant’anni fino alla morte del celebre stilista nel 2008 a causa di un tumore al cervello.

Chi è Halle Bailey, La Sirenetta nera del film nel ruolo di Ariel/ "E' stata un'esperienza terapeutica"

Yves Saint Laurent e Pierre Bergé: insieme hanno creato un impero della moda

Un rapporto profondo, una sintonia invidiabile, un amore turbolento: tutto questo sono stati insieme Yves Saint Laurent e Pierre Bergé. Tra tentati suicidi e asce di guerra sotterrate, si sono amati per cinquant’anni. Basti pensare che Pierre nella sua vita è arrivato ad accudire Yves come se fosse sua madre affinché potesse continuare a creare senza pensare alle scartoffie e alle questioni burocratiche di un impero che hanno creato e che vide la sua fine vent’anni fa quando è sopravvissuto solo il marchio sotto Gucci.

Genitori di Bruno Barbieri, chi sono/ "Da mamma la passione per la moda. Papà non voleva facessi lo chef"

L’origine dei problemi di Yves Saint Laurent, che poi sfociarono nella sua dipendenza dalle droghe, e dal bisogno di stare solo, sono scaturiti quando scoprì di essere stato licenziato da Dior. Con i soldi che ottenne dopo aver denunciato la maison di moda riuscì a mettere in piedi la sua che diresse sempre il suo compagno Pierre Bergé. Da menzionare l’amore dello stilista per l’arredamento delle sue abitazioni da sogno e con camere che portavano il nome di un personaggio de Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Nel 2008 dopo una lunga malattia lo stilista è morto. Il suo compagno è morto nel 2017.