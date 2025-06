Chi è Zahra Chokti, compagna di Omar Fantini ospite all'Isola dei Famosi 2025 dopo la rissa del naufrago con Dino Giarrusso: la dedica social

Si chiama Zahra Chokti la compagna di Omar Fantini, che dopo esser stata in Honduras per poche ore solo per fargli una sorpresa, è ospite nello studio dell’Isola dei Famosi 2025 per dire la sua in merito ad una situazione che molto ha fatto discutere la scorsa settimana: la rissa tra il suo compagno e Dino Giarrusso. In studio, al fianco della moglie di Giarrusso, Zahra è pronta a difendere a spada tratta il naufrago, anche se questo vorrà dire litigare in diretta.

D’altronde, prima di lasciare Playa Dos, la stessa Zahra ha invitato Omar a non farsi più passare la mosca sotto al naso e, dunque, di rispondere a tono ogni qualvolta ce ne fosse stato bisogno all’Isola. E, in effetti, così è accaduto, anche se è stato effettivamente superato il limite consentito. Lo stesso Omar, in diretta, si è scusato col pubblico per il suo comportamento, ma come andrà questa volta che ad esprimersi sarà anche la sua compagna?

Zahra Chokti, la dedica della compagna di Omar Fantini su Instagram: “Hai un cuore immenso”

Di certo Zahra Chokti non ha mai smesso di manifestare al compagno Omar Fantini il suo supporto all’Isola dei Famosi 2025. In un post pubblicato su Instagram qualche settimana fa, la donna ha scritto: “Da settimane ormai ti guardo affrontare questa avventura con una forza e una determinazione che mi commuovono. Ogni prova, ogni gesto, ogni parola raccontano chi sei: un uomo buono, generoso, autentico, con un cuore immenso. Ti dai da fare instancabilmente, sempre pronto ad aiutare, a sorridere anche nella fatica e a costruire ponti quando gli altri alzano muri!”.

