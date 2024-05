Chi è Zea, moglie di Umberto Balsamo: i figli Tommaso e Valentina/ 40 anni d’amore e riservatezza

Di generazione in generazione, la musica italiana deve la sua fortuna al lavoro di grandi artisti che, a prescindere dal genere di riferimento, hanno regalato fasi e momenti che ancora oggi fanno scuola. Un esempio è rappresentato da Umberto Balsamo, icona intramontabile degli anni ottanta e novanta ma che ancora oggi può vantare un’influenza importante sulle nuove generazioni in virtù del suo grande apporto artistico.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Umberto Balsamo? In virtù della grande notorietà costruita nel tempo, sicuramente qualcuno avrà cercato informazioni in riferimento ai suoi più grandi amori e dunque sulla sua famiglia. Da oltre quarant’anni il cantautore condivide la vita con sua moglie Zea; un sodalizio scandito dal matrimonio negli anni ‘80 e successivamente dalla nascita di ben due figli, Tommaso e Valentina.

Umberto Balsamo, da sempre legato a sua moglie Zea: l’amore impreziosito dai figli Tommaso e Valentina

Zea – moglie di Umberto Balsamo – non appartiene al mondo dello spettacolo; inoltre, nel corso del tempo ha sempre evitato l’esposizione mediatica anche per la volontà del cantautore di separare vita professionale e sfera privata. Stesso discorso vale per i figli Tommaso e Valentina; anche loro pare abbiano scelto una carriera lontana dalla luce dei riflettori.

Nonostante siano carenti le informazioni su Zea – moglie di Umberto Balsamo e sui figli Tommaso e Valentina, gli oltre quarant’anni di matrimonio e ancor di più di unione testimoniano un’armonia familiare invidiabile. Il segreto potrebbe essere proprio la grande riservatezza dell’artista. Oggi 82enne, la voce de “L’angelo azzurro” e “Balla”, si gode in serenità la sua vita privata consapevole di aver costruito una carriera unica nel suo genere. La sua penna ha elevato colleghi del calibro di Modugno, Peppino Di Capri, Milva; e probabilmente ancora oggi la sua voglia di fare musica è tutt’altro che sopita.

