Età, vita privata e coming out di Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello

Zeudi Di Palma si sta facendo meglio conoscere dal grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Se, nella Casa, è ormai una delle maggiori protagoniste – grazie anche ai triangoli amorosi che finora l’hanno vista coinvolta – è anche vero che la sua carriera è iniziata qualche anno fa, con la vittoria di Miss Italia. Zeudi è una ragazza di 23 anni nata a Scampia, un quartiere notoriamente complesso della Campania, che ha inseguito sempre i suoi sogni nonostante abbia avuto un’infanzia difficile.

Terza di tre fratelli, Zeudi è cresciuta senza un padre ma col sostegno completo di sua mamma. Nel corso della sua avventura al Grande Fratello, ha parlato della sua sessualità, ammettendo di essere stata attratta dai ragazzi di esserlo al contempo anche delle donne. Una consapevolezza arrivata in giovanissima età, come lei stessa ha dichiarato in diretta su Canale 5.

Zeudi ha una fidanzata fuori dalla Casa?

“Ero consapevole della mia sessualità verso i 14 anni, solo che non mi accettavo. Ho fatto il coming out a 19 anni tramite una lettera perché non riuscivo a spiegare a mia mamma quello che sentivo”, sono state le parole di Zeudi Di Palma, che negli ultimi giorni è finita, inconsapevolmente, al centro di un nuovo gossip alquanto scomodo. L’esperto di gossip Biagio D’Anelli ha infatti lanciato il rumor secondo il quale Zeudi potrebbe in realtà avere una fidanzata fuori dalla Casa: “Sono sempre più certo e convinto che fuori dalla casa lei abbia una fidanzata. Ora si finge cupido perché ha ottenuto il suo scopo di ottenere visibilità”, sono state le parole dell’ex gieffino. Ma sarà davvero questa la verità?