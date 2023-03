Chi era Alex Baroni, ex fidanzato di Giorgia/ L’incidente nel 2002

Alex Baroni, dall’esordio con i “Metrica” al successo al Festival di Sanremo

Sono passati diversi anni dalla sua scomparsa ma le opinioni più influenti del mondo della musica ancora lo indicano come una delle più grandi perdite, non solo dal punto di vista umano, ma soprattutto per il patrimonio artistico e musicale. Alex Baroni ci ha lasciati nel marzo del 2002 in seguito ad un tragico incidente stradale: l’evento sconvolse il mondo della musica in maniera condivisa, in virtù dell’ampia stima e considerazione che il giovane artista era riuscito a guadagnarsi in pochi anni.

Estensione vocale, potenza e capacità interpretativa, sono solo alcune delle peculiarità artistiche di Alex Baroni che nel corso degli anni novanta era sicuramente la stella più lucente del panorama musicale italiano. L’esordio effettivo arriva nel 1994 con la band Metrica; il primo album Fuorimetrica – prodotto da Eros Ramazzotti – ottenne fin da subito un discreto successo in attesa della consacrazione artistica da solista che avverrà principalmente sul palco del Festival di Sanremo.

Alex Baroni, la relazione con Giorgia e il tragico incidente del 2002

L’approccio con il palco dell’Ariston risale al 1997, seppur non come artista in gara; Alex Baroni ebbe infatti l’onore di offrire la propria inestimabile bellezza vocale come corista per diversi artisti nel corso di quell’edizione. Colpiti dalle sue doti, colpì principalmente due grandi del mondo della produzione musicale italiana come Marco Rinalduzzi e Massimo Calabresi che cureranno buona parte dei suoi progetti futuri. L’anno successivo arriva al Festival di Sanremo finalmente come concorrente, con il brano Cambiare: in corsa nella categoria giovani non riuscì a trovare la vittoria finale ma ottenne ben due riconoscimenti: miglior voce del festival e il premio Volare, intitolato a Domenico Modugno.

A ridosso degli anni 2000 avrà modo di consacrarsi in maniera definitiva come artista oltre a coltivare il suo rapporto d’amore con un’altra grande artista, Giorgia. Insieme vivranno 5 anni d’amore, destinati ad essere rovinati dal tragico epilogo del cantautore; i due si erano conosciuti nel 1997 e saranno l’uno al fianco dell’altro fino agli ultimi attimi di vita di Alex Baroni. Il 19 marzo del 2002 la sua giovane vita di uomo e artista viene però stroncata sul più bello da un tragico incidente stradale: secondo le ricostruzione delle autorità, venne travolto da un’auto impegnata in una manovra di inversione illegale. Dopo il primo impatto, venne fatalmente colpito da un’altra automobile. Dopo 25 giorni di ricovero in coma, Alex Baroni spirò il 13 aprile, alla sola età di 35 anni.











