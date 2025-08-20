Chi era Angelo Longoni, il marito di Eleonora Ivone: i due insieme hanno avuto tre figlie. Nel 2025 l'addio per un tumore rarissimo

Eleonora Ivone è stata legata per tutta la vita ad Angelo Longoni, affermato regista con una brillante carriera tra cinema e televisione. Nome molto apprezzato e conosciuto nel mondo dello spettacolo e in particolar modo della recitazione, il marito di Eleonora Ivone è scomparso nel 2025 a causa di un tumore rarissimo che lo ha strappato alla vita in pochissimo tempo.

Imma Battaglia, chi è la moglie di Eva Grimaldi/ Attivista LGBT: "Con lei avrei sognato un figlio"

Il regista, che ha spesso diretto la moglie nei suoi film e nelle fiction che ha portato in televisione, era sposato con Eleonora da tantissimi anni: i due, nonostante una differenza di età di 13 anni, stavano insieme da tempo e avevano tre splendide figlie insieme. Un amore importante quello che ha unito i due per tutta la vita e che ha gettato nello sconforto e nel dolore Eleonora, costretta a vivere la sofferenza immensa della morte del suo grande amore.

Chi è Marialaura De Vitis e malattia: dai disturbi alimentari ai fidanzati famosi/ Dove ha esordito in tv?

Neppure un anno fa, Eleonora Ivone, postando una foto in compagnia del marito, scriveva: “Il vero amore abbraccia sia la luce che le ombre, trovando bellezza nei momenti in bianco e nero”. E proprio nei momenti di nero, dunque nel grande dolore, i due si sono fatti forza a vicenda, appoggiandosi l’uno sull’altra, cercando di affrontare la sofferenza. Parole, quelle di Eleonora, che oggi hanno un significato diverso se lette dopo quanto accaduto. E ancora, in un altro post, l’attrice scriveva: “Insieme. Sempre. Comunque. E nonostante”. Dai social si evince un amore profondo tra i due, che ha portato alla nascita di tre splendide figlie, Margherita, Stella e Beatrice.

Eleonora Ivone, chi è: la carriera tra tv e teatro/ Spesso diretta dal marito Angelo Longoni

Angelo Longoni, Chi Era Il Marito Di Eleonora Ivone: “Il vero amore…”

Le dediche social di Eleonora Ivone ad Angelo Longoni, il suo grande amore, non sono finite neppure dopo la morte. L’addio al compagno di tutta la vita non ha infatti spezzato il loro legame, e neppure i lavori che i due portavano avanti insieme. Diversi, infatti, i progetti di Angelo che continuano ad andare avanti anche dopo la sua scomparsa.