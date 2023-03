Chi era Claudia Arvati, concorrente di The Voice Senior del 2022/ Successi, malattia e la tragica morte

Claudia Arvati, chi era la corista concorrente di The Voice Senior 2

Claudia Arvati è stata una delle voci più potenti e belle che hanno calcato il palco di The Voice Senior. Storica corista di Claudio Baglio, era un nome noto nel mondo della musica italiana. Ha infatti lavorato per nomi come Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Giorgia e Andrea Bocelli e, superati i 60 anni, ha deciso di rimettersi in gioco, candidandosi a The Voice Senior 2. Qui è stata notata dall’intera giuria ma è stato Gigi D’Alessio ad avere la meglio e conquistarla nel suo team. Claudia Arvati è infatti arrivata in finale, perdendola per un soffio.

Anche a The Voice Claudia ha fatto cenno alla malattia che da tempo stava combattendo, e proprio quella sua forza era stata una delle caratteristiche più forti portate sul palco e nella sua musica. Purtroppo lo scorso dicembre proprio questa malattia ha avuto la meglio, portandosela via.

Claudia Arvati, la malattia, l’addio di Baglioni e un ultimo post

“Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”, è stato il messaggio con il quale Claudio Baglioni, con il quale per anni aveva collaborato la Arvati, ha dato l’annuncio della morte di Claudia Arvati. Solo qualche mese prima, a luglio, la cantante aveva postato una foto mentre era in ospedale per sottoporsi a un’operazione, scrivendo: “Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro” aveva scritto.

