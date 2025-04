Marina Suma, splendida attrice e modella molto attiva dagli anni Ottanta, ha avuto per vent’anni un compagno al suo fianco. I due non si sono mai sposati e non hanno messo al mondo figli, ma hanno vissuto un amore straordinario durato appunto due decenni. Una storia ricca di affetto, passione e rispetto, che si è conclusa solamente nel 2021, quando l’uomo è morto. Il compagno di Marina Suma si chiamava Claudio e, secondo quanto raccontato proprio dall’attrice, i due hanno più volte provato ad avere un bambino, senza purtroppo riuscirci. Nonostante ciò hanno vissuto un grande amore, che li ha uniti per vent’anni della loro vita, fino a quando non è sopraggiunta la malattia, che ha portato via Claudio.

“Claudio è stato un grande amore e con lui io ho passato 20 anni della mia vita, ho condiviso tutto quello che c’era da condividere, ci siamo dati tantissimo” ha raccontato Marina Suma, parlando della storia d’amore con Claudio. Dopo la diagnosi della malattia, Marina Suma è rimasta sempre al fianco di Claudio, sostenendolo nel percorso della patologia e non lasciandolo mai solo, fino a quando nel 2021 non si è spento. “L’ho accompagnato fino alla fine di questo viaggio ma lui mi è sempre stato accanto e mi ha dato tanto, mi ha insegnato tanto e ce l’ho sempre nel cuore” ha rivelato l’attrice di “Sapore di mare”.

L’amore tra Marina Suma e il compagno Claudio è durato a lungo. I due sono stati insieme per vent’anni e hanno provato anche ad avere un bambino, che però non è mai nato, lasciando un grande vuoto, almeno inizialmente, nella vita dell’attrice. Non sono molte le informazioni che abbiamo in merito a Claudio, il compagno di Maria Suma, che raramente ha parlato dell’uomo, spiegando solamente del grande dolore provato dopo la sua perdita.