Chi era Corrado Mantoni, com’è morto?/ Mike Buongiorno: “Il papà della televisione…”

Corrado Mantoni, classe 1924, ha segnato la storia della radio e della televisione italiana, soprattutto conducendo il programma: “La Corrida”. Corrado fu il primo conduttore della radio italiana e annunciò alcuni dei più grandi eventi della storia come la fine della seconda guerra mondiale e la vittoria della Repubblica. Corrado morì a Roma nel 1999 e oltre che per i suoi successi venne ricordato soprattutto per la sua gentilezza e per la sua grande ironia.

L’ironia lo contrassegnava anche nei momenti più seri della sua carriera, Stefano Jurgens (noto volto di “Avanti un altro”) era un amico di Corrado e una volta aveva raccontato che quando Mantoni faceva il conduttore radiofonico per il “Gazzettino di Roma”, tutti i giorni per far sorridere il suo pubblico diceva “Il cazz*ttino di Roma”. Corrado Mantoni era un’artista a tutto tondo e scrisse anche delle canzoni per artisti importanti come Mina e delle proprie canzoni “ironiche” come: “Carletto”, che ebbero un grandissimo successo”. Una delle ultime dichiarazioni di Corrado fu: “Sono stato molto fortunato, ho avuto grandi collaboratori e mi hanno insegnato a sorridere e a non aver pretese”.

Corrado Mantoni era un grande artista, il suo talento e la sua presenza scenica lo portarono anche a condurre alcuni dei programmi più famosi della televisione italiana come: il Festival di Sanremo e Domenica in. Pochi anni prima della sua morte, avvenuta nel 1999, Mantoni era stato vittima di un gravissimo incidente stradale ma non fu quell’evento a causare la sua morte. Corrado infatti era un fumatore accanito e la sua morte fu causata proprio da quel “vizio”.

A gennaio del 1999, a 74 anni, gli era stato diagnosticato un carcinoma del polmone, qualche mese dopo la sua situazione clinica si aggravò notevolmente e a giugno dello stesso anno morì nella clinica Villa Margherita di Roma, dove era ricoverato da qualche settimana. Era stata la moglie Marina Donato a raccontare al pubblico cosa era accaduto all’artista e poi aveva dichiarato: “I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata nel rispetto della riservatezza tipica di Corrado”. Molti grandi artisti tra cui Sandra Mondaini e Raimondo Vianello piansero per la sua scomparsa e insieme a loro anche Mike Buongiorno, collega e grande amico di Mantoni, che dopo la sua morte dichiarò: “Scherzavamo sempre su chi fosse il papà della televisione italiana”.

