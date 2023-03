Chi era e com’è morto Francesco Baracca/ Eroe nazionale nella Prima Guerra Mondiale

Francesco Baracca: l’eroico comandante interpretato da Beppe Fiorello in I cacciatori del cielo

Il mondo della recitazione è ricco di esempi di pellicole che, sapientemente, hanno saputo raccontare le imprese dei grandi della storia. Riuscire a rappresentare episodi e grandi uomini del passato passa inevitabilmente per il contributo di attori e professionisti capaci di empatizzare con la trama raccontata. Un esempio lodevole è rappresentato da Beppe Fiorello in I cacciatori del cielo; un docu-film prodotto da Anele e dedicato alle imprese eroiche di Francesco Baracca.

Nel corso della prima guerra mondiale, Francesco Baracca è stato il più coraggioso e istintivo rappresentante dell’aeronautica militare – che sarebbe poi nata nel 1923 – passato alla storia come comandante della 91a squadriglia. Ai tempi del primo conflitto mondiale, riuscì a distinguersi per l’estrema dedizione e spirito di sacrificio che gli valsero non solo un vero e proprio recordfrances dal punto di vista bellico ma anche una lunga serie di riconoscimenti storici. Definito “L’asso degli assi”, riuscì a mettere a segno con maestria diversi blitz aerei contro le flotte nemiche arrivando perfino ad abbattere ben 34 velivoli nemici.

Francesco Baracca: dal record bellico alla tragica morte durante una missione a Montello

La condotta eroica e pregevole di Francesco Baracca nel corso della prima guerra mondiale – testimoniata dal dominio bellico aereo – è ancora oggi ricordata con estrema commozione; considerato non a caso un vero e proprio eroe nazionale. Non a caso, il cordoglio per la sua scomparsa, avvenuta nel 19 giugno del 1918, unì l’intero Paese colpito dalle sue gesta nel conflitto bellico.

Francesco Baracca pose fine alla sua vita proprio sul campo di battaglia; le stesse azioni che lo hanno reso un eroe nazionale apprezzato e riconosciuto nel corso della storia si sono tristemente rivelate fatali. Il 19 giugno del 1918 il comandante della 91a squadriglia perse la vita in seguito ad una missione a Montello. Il ricordo e la commozione per la sua maestria bellica, con specialità negli attacchi a quote basse, sono state raccontate in maniera magistrale dal grande Beppe Fiorello. L’attore interpreta proprio il ruolo di Francesco Baracca in I cacciatori del cielo che – come anticipato – è una docu-film targata Rai nata per celebrare uno dei volti più sanguigni e d’onore del corpo militare italiano.

