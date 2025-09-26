Chi era Elvis Presley? Alcune informazioni sulla sua brillante carriera, come è morto il re del rock.

Al via da oggi la nuova edizione di Tale e Quale Show su Rai Uno, tra le imitazioni ci sarà anche quella di Elvis Presley. Il famosissimo cantante è nato a Tupelo, nel Mississippi, l’8 gennaio del 1935 e sin da piccolo ha manifestato una passione immensa per la musica riuscendo col tempo a diventare una delle star più note e amate nel panorama musicale. Incise la sua prima canzone all’età di 18 anni, notato dal manager Sam Phillips iniziò a far parte di una band e poco dopo si fece sempre più spazio nel mondo della musica.

Nel 1955 ha firmato un contratto con la RCA, l’anno successivo conquistò i primi posti delle classifiche con il singolo ‘Heartbreak Hotel e I Was the One’ e l’uscita del suo primo album conquistò un successo incredibile a livello mondiale. Elvis Presley riusciva a fare breccia nel cuore di tutti, a catturare l’attenzione anche il suo modo di esibirsi e i suoi look. L’amatissimo cantante approdò anche nel mondo della recitazione, il suo primo film aveva lo stesso titolo di uno dei suoi brani più celebri ‘Love Me Tender’. In meno di un anno guadagnò 22 milioni di dollari diventando una vera e propria leggenda del rock a soli 21 anni.

Elvis Presley, l’inizio del declino e la depressione: come è morto il re del rock

Nel 1972 giunse al capolinea dopo circa cinque anni il matrimonio tra il noto cantante e la moglie Priscilla, iniziò anche ad avere alcuni problemi di vista che si rivelarono più gravi del previsto. Il re del rock soffriva di una forma di glaucoma molto rara che condizionò molto la sua sfera professionale, anche la luce dei riflettori fece peggiorare la sua condizione di salute.

La dipendenza dai farmaci e il divorzio da Priscilla fecero cadere Elvis Presley nel baratro della depressione, anche a livello fisico era molto provato. La grave obesità contribuì ad impedirgli di esibirsi al meglio, una situazione che è peggiorata velocemente. La leggenda del rock il 16 agosto del 1977 è stato trovato morto dalla Ginger Alden, è stato colpito da un arresto cardiaco mentre era in bagno.

