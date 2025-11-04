Chi era Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi: chi era il produttore rimasto al suo fianco per circa quarant'anni di vita?

Quarant’anni insieme, senza lasciarsi neppure un giorno. Così Iva Zanicchi ha ricordato Fausto Pinna, un anno dopo la sua morte, sopraggiunta nell’agosto del 2024. Fausto, il compagno di Iva Zanicchi, aveva dieci anni in meno di lei. Nessuno dei due avrebbe forse immaginato un epilogo simile, eppure purtroppo la vita ha deciso per loro. Fausto, dopo una lunga malattia e mesi di dolore, è morto nell’estate del 2024, lasciando un grande vuoto nella vita della cantante che lo ha amato tantissimo e a lungo. I due si erano innamorati dopo il divorzio di lei dal suo ex marito, dal quale aveva avuto la figlia Michela. Conosciuto il produttore, aveva iniziato con lui una storia d’amore intensa, durata appunto per quarant’anni. Nonostante questo intenso legame, i due non si sono mai sposati: hanno continuato a scegliersi ogni giorno.

Fausto Pinna era malato di tumore ai polmoni: era stato un grande fumatore per tutta la vita. I suoi ultimi mesi erano stati di grande sofferenza ma nonostante questo, aveva trovato la forza per rimanere vicino alla cantante, facendola sentire amata e apprezzata fino ai suoi ultimi giorni. “Fausto mi ha voluto bene fino all’ultimo momento. La sofferenza era evidente, ma quando mi avvicinavo trovava la forza di mandarmi i bacini” ha raccontato Iva dopo la scomparsa del suo grande amore.

Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi: “La notte lo cerco ancora”

Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi, ha lasciato un grande vuoto nella sua vita. I due hanno passato insieme quarant’anni della loro vita e dopo la sua morte, la cantante ha sofferto tanto l’assenza. A “Verissimo” ha raccontato: “È stata una presenza molto importante, ci siamo divertiti molto. Insieme ridevamo tanto: io lo facevo ridere, lui mi faceva da mangiare. Il nostro è stato un rapporto bello. Io oggi giro tanto, ho tanti amici, ma quando torno a casa la sera, a letto allungo la mano dalla sua parte per sentire se lui ci sia”.