Chi era Franca Valeri, attrice, autrice e regista per il teatro e non solo. Sfuggita alla deportazione, nel Dopoguerra ha cominciato la sua carriera

Franca Valeri è passata alla storia per essere stata una grande attrice nonché autrice e regista teatrale. Nata a Milano, da una famiglia borghese, è sempre stata appassionata di recitazione, tanto che fin da bambina imitava le amiche della mamma talmente bene da far comprendere subito a tutti che il suo talento l’avrebbe portata lontana. Dopo aver studiato lingue, in particolare inglese e francese, ed essersi appassionata all’opera, Franca si è dedicata alla recitazione negli anni del liceo, recitando caricature insieme ad alcune amiche della scuola. In questo contesto è nato il personaggio della Signorina Snob, che Franca Valeri ha poi portato avanti anche in altri contesti.

Essendo il papà di origine ebraica, durante l’avvento del fascismo e con l’approvazione delle leggi razziali, la vita di Franca Valeri è stata sconvolta. La futura regista e attrice è riuscita a sopravvivere alle deportazioni solamente grazie ad un impiegato dell’anagrafe che le rilasciò una carta di identità falsa. Nel 1944, con la guerra ancora in corso, Franca si presentò alla sua prima audizione a Roma, per l’ingresso all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Bocciata al provino, cominciò però proprio in quegli anni a Roma a recitare e a fare cabaret.

Franca Valeri, chi era: il debutto a teatro nel 1946

Il debutto ufficiale per Franca Valeri arrivò nel 1946 in una commedia in scena al Teatro Olimpia. Negli anni cinquanta l’attrice si è dedicata anche al cinema, esordendo con Federico Fellini, per poi recitare anche con altri grandi come Alberto Sordi e Totò. Negli anni settanta e ottanta, invece, non sono mancate apparizioni in televisione in vari programmi: Franca Valeri è stata spesso inoltre anche autrice di miniserie o documentari per la Rai. Nei suoi ultimi anni di vita, invece, si è dedicata al soppiatto e poi ancora al teatro, il suo grande amore durato una vita.