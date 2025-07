Chi era Gigi Riva, il calciatore del Cagliari per eccellenza, icona della squadra rossoblù: dopo l'addio al calcio rimase legato alla società

Lombardo di nascita ma sardo di adozione, Gigi Riva ha legato il suo nome al Cagliari, club del quale ha vestito a lungo la maglia, diventandone un’icona e un simbolo per tutta la vita, tanto da rimanere a vivere proprio in Sardegna anche dopo il suo addio al club. Ma chi era Gigi Riva, il calciatore scomparso il 22 gennaio del 2024 a quasi ottant’anni?

Nato sul Lago Maggiore, in provincia di Varese, Gigi Riva è rimasto orfano di papà quando aveva appena 9 anni: l’uomo, che lavorava in fabbrica fu colpito da un pezzo di metallo che si staccò da un macchinario. La mamma cominciò allora a lavorare come donna delle pulizie mentre Gigi venne mandato in collegio. La sua triste infanzia lo vide poi rimanere orfano anche di mamma, morta a causa di un cancro.

Da giovanissimo, Gigi Riva cominciò a lavorare presso un’azienda che produceva ascensori, ma non rinunciò mai al calcio, continuando a giocare disputando tornei giovanili. Fu proprio durante uno di questi tornei che venne notato e portato in Serie C, al Legnano. Proprio durante i suoi anni al Legnano Gigi Riva venne notato dai dirigenti del Cagliari, all’epoca in Serie B. Era il 1963 e in quell’anno Riva si trasferì in Sardegna per giocare, riportando la squadra in Serie A. Per tre stagioni, nel 66-67, 68-69 e 69-70, Gigi Riva è stato il capocannoniere della Serie A, portando persino il Cagliari a vincere uno storico scudetto, l’unico nella storia dei sardi, nel 1970.

Come è morto Gigi Riva, Rombo di Tuono

Gigi Riva nel corso della sua carriera al Cagliari ha ricevuto tantissime proposte, venendo corteggiato anche da grandi big come la Juventus. Nonostante ciò decise di rimanere al Cagliari, fino al 1977, quando è arrivato il ritiro nonostante avesse appena 32 anni. Gigi Riva, infatti, aveva riportato negli ultimi tempi diversi infortuni che ne frenarono le abilità fisiche. Dopo il ritiro, Riva è entrato nello staff del Cagliari prima come tecnico e dopo come dirigente. Nel 2019 ne è stato nominato presidente onorario.

L’addio al grande campione è arrivato nel 2024, a soli 79 anni. Gigi ha subito prima una sindrome coronarica acuta e dopo ancora l’arresto cardiaco, morendo nel gennaio del 2024. Ormai sardo in tutto e per tutto, Gigi Riva riposa nel cimitero monumentale di Bonaria, a Cagliari.