Chi era Guido Pizzi, marito di Nilla Pizzi: un matrimonio celebrato nel 1940 e durato pochissimo. Lui partì infatti poco dopo per le armi

Nilla Pizzi, straordinaria artista, fu la prima a vincere il Festival di Sanremo. Una carriera importantissima per l’artista, che nel 1940 sposò Guido Pizzi, un giovane manovale edile che portava il suo stesso cognome. In tanti, infatti, guardando il nome di entrambi potrebbero pensare che sia stata proprio la cantante a prendere il cognome del marito dopo le nozze: in realtà non fu così. A quanto pare, infatti, i due avevano lo stesso cognome, nonostante non fossero neppure parenti. “Pizzi” era infatti un cognome molto comune nella zona di Bologna dove i due nacquero e vissero per tutta la vita.

Il marito di Nilla Pizzi, pochi giorni dopo il matrimonio, celebrato il 24 settembre del 1940, venne richiamato alle armi. I due così si separarono pochissimo tempo dopo aver celebrato il loro “sì”, complice la partenza di lui per la guerra. Il loro matrimonio, dunque, durò davvero pochissimo e dopo la partenza di Guido, i due non si riunirono mai più. Anni dopo la cantante chiese l’annullamento delle nozze: i legali della Pizzi sostennero che non era stato un matrimonio d’amore. Nilla Pizzi, infatti, era un’adolescente piuttosto turbolenta e su di giri e per questo la famiglia decise di darla in sposa per rimetterla nei binari “giusti”. A rovinare i piani del padre di Nilla Pizzi fu però la guerra, con la chiamata alle armi di Guido Pizzi, marito di Nilla.

Chi era Guido, il marito di Nilla Pizzi: una storia senza amore

Nonostante nelle sue canzoni Nilla Pizzi abbia spesso cantato l’amore, nella sua vita non lo ha vissuto a pieno, o almeno non con Guido, il marito, sposato per volontà della famiglia che sperava di calmarne il temperamento. Un’unione, la loro, durata solo pochi giorni e terminata con la partenza di lui per la guerra. Nel 1974, Nilla ha ottenuto l’annullamento delle nozze.